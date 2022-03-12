烏國無人機精準打擊！ 俄軍電戰系統慘成廢鐵影片曝光

18秒的影片可見，烏克蘭國防軍先是鎖定「俄軍據點」的打擊目標。（圖擷取自推特）

2022/03/12 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕自俄軍車隊推進基輔（Kyiv）的消息傳出後，許多民眾紛紛駕車出逃，導致聯外道路車陣大排長龍，深怕俄軍隨時會對首都執行「總攻擊」。不過烏軍也持續展開反攻，稍早烏克蘭國防部在官方社群上釋出影片，稱他們精準摧毀了敵軍的電戰系統。

烏克蘭國防部11日早上發布了最新影片，稱烏軍空襲俄軍欲推進至首都基輔的一處據點，並強調「我們的空軍，正在運作中」。

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18秒的影片可見，烏軍在鎖定俄軍據點後開火，第11秒時徹底轟毀敵軍基地，只見轟炸瞬間，目標冒出大量煙塵，空中也飄出遭炸毀的殘骸，精確勾勒出「別人幫你瞄準，烏軍自己扣板機」的寫照。

烏克蘭武裝部隊總司令札魯日尼（Valery Zaluzhny）也在臉書分享該段影片，表示烏國空軍再度使用土製拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2），在基輔地區精準地打擊俄國陸軍的電戰系統，且過程未受干擾。

Знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку.

Працюють наші Повітряні Сили!???????????????? pic.twitter.com/lTz5NtvJDF — Defence of Ukraine （@DefenceU） March 12, 2022

在第11秒時，烏軍徹底轟毀敵軍基地。（圖擷取自推特）

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