俄軍從未遇過的可怕損失！ 被曝31個營級戰術群已喪失戰力

俄羅斯入侵烏克蘭，面對奮力抵抗，損失慘重，據烏方情治機關說法，俄軍已有31個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）失去作戰能力，這是俄軍過去從未遇過的可怕損失。（路透）

2022/03/12 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，面對奮力抵抗，損失慘重，據烏方情治機關說法，俄軍已有31個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）失去作戰能力，這是俄軍過去從未遇過的可怕損失。

烏克蘭國防情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）向《烏克蘭國家通訊社》表示，截至目前，俄羅斯已有18個BTG失去作戰能力，13個徹底覆滅，意指共31個BTG在兩週內完全喪失作戰能力，「這是俄羅斯人以前沒遇過的可怕損失」。

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據悉，以火炮為主體的BTG雖規模和火力皆十分龐大，能給予敵方固定單位重擊，但卻缺乏機動性，後勤也是軟肋之一。

先前美國《富比士》（Forbes）軍事記者、專家艾克塞（David Axe）就強調，烏克蘭已經摸清典型BTG的主要弱點，包括多為臨時徵召的新兵，或是側翼薄弱，因此經常和扶持的軍事組織、分離主義叛軍並肩作戰，「前線正規軍部署數量不大」。

艾克塞曾說，若烏方指揮官能調動足夠兵力扛住砲擊，便能繞後打擊防禦最薄弱的位置，包含指揮所、情報單位以及關鍵支援單位等BTG主戰力集結區。

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