為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍從未遇過的可怕損失！ 被曝31個營級戰術群已喪失戰力

    俄羅斯入侵烏克蘭，面對奮力抵抗，損失慘重，據烏方情治機關說法，俄軍已有31個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）失去作戰能力，這是俄軍過去從未遇過的可怕損失。（路透）

    俄羅斯入侵烏克蘭，面對奮力抵抗，損失慘重，據烏方情治機關說法，俄軍已有31個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）失去作戰能力，這是俄軍過去從未遇過的可怕損失。（路透）

    2022/03/12 16:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，面對奮力抵抗，損失慘重，據烏方情治機關說法，俄軍已有31個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）失去作戰能力，這是俄軍過去從未遇過的可怕損失。

    烏克蘭國防情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）向《烏克蘭國家通訊社》表示，截至目前，俄羅斯已有18個BTG失去作戰能力，13個徹底覆滅，意指共31個BTG在兩週內完全喪失作戰能力，「這是俄羅斯人以前沒遇過的可怕損失」。

    據悉，以火炮為主體的BTG雖規模和火力皆十分龐大，能給予敵方固定單位重擊，但卻缺乏機動性，後勤也是軟肋之一。

    先前美國《富比士》（Forbes）軍事記者、專家艾克塞（David Axe）就強調，烏克蘭已經摸清典型BTG的主要弱點，包括多為臨時徵召的新兵，或是側翼薄弱，因此經常和扶持的軍事組織、分離主義叛軍並肩作戰，「前線正規軍部署數量不大」。

    艾克塞曾說，若烏方指揮官能調動足夠兵力扛住砲擊，便能繞後打擊防禦最薄弱的位置，包含指揮所、情報單位以及關鍵支援單位等BTG主戰力集結區。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍距基輔市中心僅25公里 澤倫斯基顧問：我們已準備好戰鬥
    2022/03/12 16:14

    俄軍距基輔市中心僅25公里 澤倫斯基顧問：我們已準備好戰鬥
    烏國無人機精準打擊！ 俄軍電戰系統慘成廢鐵影片曝光
    2022/03/12 16:03

    烏國無人機精準打擊！ 俄軍電戰系統慘成廢鐵影片曝光

    員工樂歪！永慶房屋一年內再加薪！
    病患也不放過 俄軍竟砲襲癌症醫院
    2022/03/12 15:01

    病患也不放過 俄軍竟砲襲癌症醫院
    蘇聯製軍用無人機墜境內！ 克羅埃西亞急回報北約
    2022/03/12 14:44

    蘇聯製軍用無人機墜境內！ 克羅埃西亞急回報北約

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    YouTube封鎖俄羅斯官媒頻道 範圍擴及全球
    2022/03/12 14:33

    YouTube封鎖俄羅斯官媒頻道 範圍擴及全球
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播