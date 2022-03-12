田鼠費心割草「不吃也不用」 原因曝光都為牠

科學家在觀察草原田鼠時，發現了一個令人費解的行為，這些田鼠會花費很多時間與精力，將自家附近的長草「啃短」，但牠們卻不會食用或使用這些草葉草莖，甚至往往在咬斷後就地棄置不顧。（法新社）

2022/03/12 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕自然界食物鏈之下，田鼠與老鷹存在獵物與狩獵者的關係，最新一項研究表明，不吃草的田鼠會花費大量精力「整理自家花園」，將洞穴附近的花草修剪得整整齊齊，就為了怕老鷹空襲時自己沒看清楚。

最新發表在《當代生物學》的研究報告中，科學家在觀察草原田鼠（Lasiopodomys brandtii）時，發現了一個令人費解的行為，這些田鼠會花費很多時間與精力，將自家附近的長草「啃短」，但牠們卻不會食用或使用這些草葉草莖，甚至往往在咬斷後就地棄置不顧。

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自然界是一個非常殘酷而現實的地方，任何野生動物行為背後都有其原因，這是因為做了對生存沒有幫助的事，無疑是在浪費資源，而這種浪費將導致物種生存能力下降。

生物學家花費了很多時間進行觀察與實驗，最終發現，草原田鼠修剪自家花園的目的，正是為了防範來自天空的襲擊。

研究人員試圖藉由控制該區域中大型鳥類出沒的頻率，觀察田鼠的割草行為是否有所改變，結果顯示，當該區域鳥鳴出現的頻率降低時，田鼠會停止割草，一旦猛禽開始出現，田鼠又會開始割草。

研究人員表示，鷹鴞鳶鵟等猛禽慣以小型齧齒類動物為食，而牠們的眼力極佳，能在飛行時，遠距離鎖定位於草叢間的田鼠，這時過長的草叢對於田鼠而言反而有害，因為這將遮蔽牠們的視線，使其不能在天敵空降前及時發覺。

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