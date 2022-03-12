為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    田鼠費心割草「不吃也不用」 原因曝光都為牠

    科學家在觀察草原田鼠時，發現了一個令人費解的行為，這些田鼠會花費很多時間與精力，將自家附近的長草「啃短」，但牠們卻不會食用或使用這些草葉草莖，甚至往往在咬斷後就地棄置不顧。（法新社）

    科學家在觀察草原田鼠時，發現了一個令人費解的行為，這些田鼠會花費很多時間與精力，將自家附近的長草「啃短」，但牠們卻不會食用或使用這些草葉草莖，甚至往往在咬斷後就地棄置不顧。（法新社）

    2022/03/12 15:39

    〔即時新聞／綜合報導〕自然界食物鏈之下，田鼠與老鷹存在獵物與狩獵者的關係，最新一項研究表明，不吃草的田鼠會花費大量精力「整理自家花園」，將洞穴附近的花草修剪得整整齊齊，就為了怕老鷹空襲時自己沒看清楚。

    最新發表在《當代生物學》的研究報告中，科學家在觀察草原田鼠（Lasiopodomys brandtii）時，發現了一個令人費解的行為，這些田鼠會花費很多時間與精力，將自家附近的長草「啃短」，但牠們卻不會食用或使用這些草葉草莖，甚至往往在咬斷後就地棄置不顧。

    自然界是一個非常殘酷而現實的地方，任何野生動物行為背後都有其原因，這是因為做了對生存沒有幫助的事，無疑是在浪費資源，而這種浪費將導致物種生存能力下降。

    生物學家花費了很多時間進行觀察與實驗，最終發現，草原田鼠修剪自家花園的目的，正是為了防範來自天空的襲擊。

    研究人員試圖藉由控制該區域中大型鳥類出沒的頻率，觀察田鼠的割草行為是否有所改變，結果顯示，當該區域鳥鳴出現的頻率降低時，田鼠會停止割草，一旦猛禽開始出現，田鼠又會開始割草。

    研究人員表示，鷹鴞鳶鵟等猛禽慣以小型齧齒類動物為食，而牠們的眼力極佳，能在飛行時，遠距離鎖定位於草叢間的田鼠，這時過長的草叢對於田鼠而言反而有害，因為這將遮蔽牠們的視線，使其不能在天敵空降前及時發覺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    老鷹虛弱無法飛行…救援人員急赴現場：黑冠麻鷺啦
    2022/03/07 13:07

    老鷹虛弱無法飛行…救援人員急赴現場：黑冠麻鷺啦
    是有多餓？史上最「惜食」老鼠 全網笑呼：也吃太乾淨
    2022/01/27 22:00

    是有多餓？史上最「惜食」老鼠 全網笑呼：也吃太乾淨

    越喝越瘦！？爆紅漢方減重茶大公開
    好萌！他撞見小蒼鷹享用「鼠餅」 網勸：別打擾人家用餐
    2021/07/30 16:48

    好萌！他撞見小蒼鷹享用「鼠餅」 網勸：別打擾人家用餐
    比豬、雞肉更營養？ 柬埔寨這個省流行烤田鼠
    2019/08/15 20:48

    比豬、雞肉更營養？ 柬埔寨這個省流行烤田鼠

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播