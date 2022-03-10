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    和平在望？權威調查記者：俄7-10天內「凍結」戰爭

    烏克蘭衝突升溫兩週內，已造成超過200萬名難民逃離家園。一名烏克蘭母親抱著幼兒，逃到羅馬尼亞與烏克蘭交界的邊境小鎮伊薩克恰。（法新社）

    烏克蘭衝突升溫兩週內，已造成超過200萬名難民逃離家園。一名烏克蘭母親抱著幼兒，逃到羅馬尼亞與烏克蘭交界的邊境小鎮伊薩克恰。（法新社）

    2022/03/10 19:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在這次俄烏衝突中，總部設於荷蘭的權威事實查核、新聞調查集團「Bellingcat」準確掌握戰況、記錄戰爭罪行，受到不少矚目。該集團執行長、首席俄羅斯調查記者格羅澤夫（Christo Grozev）大膽評估，俄羅斯出師不利，將在7-10天內試圖「凍結」這場烏克蘭戰爭！

    格羅澤夫在《烏克蘭真理報》10日刊出的訪談中說：「很難說戰爭什麼時候結束，因為很可能不會出現突然喊停的狀況，比如『今天戰爭已經結束了』。戰爭是否結束，恐怕會有一段混沌期，但不會再發生流血事件，才是最重要的。」

    格羅澤夫直指，俄羅斯戰場優勢不斷減弱，莫斯科對此也心知肚明，可預見俄軍在7至10天內「凍結」戰事。他認為，俄羅斯不會自己宣布戰爭結束，因為這意味承認戰敗，但會在某個時間點暫停戰事。

    2014年成立的「Bellingcat」專長是利用數位化開源工具，調查戰事與犯罪疑點，曾發表包括馬航空難、敘利亞化武、葉門內戰等備受矚目的調查報告。迄今也針對烏克蘭危機發布多篇調查，包括追蹤俄軍利用集束炸彈攻擊平民區的報告。格羅澤夫2019年並以「英國前俄羅斯間諜毒殺案」調查，獲得歐洲新聞獎。

    「Bellingcat」執行長、首席俄羅斯調查記者格羅澤夫。（圖取自推特@christogrozev）

    「Bellingcat」執行長、首席俄羅斯調查記者格羅澤夫。（圖取自推特@christogrozev）

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