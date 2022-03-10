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    烏克蘭難民已逾230萬！ 聯合國：總數恐達400多萬人

    根據國際移民組織（IOM）彙整的數據，截至今（10）日，已有超過230萬的民眾逃出烏克蘭。（歐新社）

    根據國際移民組織（IOM）彙整的數據，截至今（10）日，已有超過230萬的民眾逃出烏克蘭。（歐新社）

    2022/03/10 19:17

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭戰火不斷，短短2週逾230萬難民逃離烏克蘭，多國紛紛提供救援方案，聯合國估計，烏俄戰爭可能會造成多達400萬人遠離烏克蘭。

    綜合外媒報導，根據國際移民組織（IOM）彙整的數據，截至今（10）日，已有超過230萬的民眾逃出烏克蘭，其中包括11萬2000位第三國國民。

    據報導，到目前為止，大多數難民逃至烏克蘭的鄰國，如波蘭、匈牙利、摩爾多瓦、斯洛伐克和羅馬尼亞，另外有數千人則逃往更遠的國家，包括德國、法國和愛爾蘭。

    報導指出，英國負責移民事務的內政部發言人派崔克（Patrick Dwyer-Cummins）表示，英國在脫離歐盟後，籌劃了針對與英國有家庭聯繫的難民提供簽證申請的計畫。他說：「自上週五以來，英國內政部共收到8900份申請，政府計畫幫助烏克蘭數以萬計的人在英國與他們的家人團聚。」

    美國也採取許多措施來協助烏克蘭難民，包括向在美國求學、商務工作和旅遊的烏克蘭人提供臨時身分保護。

    聯合國難民機構則預測，隨著烏俄戰爭持續，可能會有多達400萬人被迫離開烏克蘭，國際社會也被期待對此作出回應。

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