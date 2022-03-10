烏克蘭4歲男童獨自邊走邊大哭逃難 波蘭邊防衛隊曝現況

烏克蘭男童逃往波蘭邊境是獨自一人邊走邊哭。（圖翻攝自推特）

2022/03/10 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵，已有數百萬名難民出逃。近日有外媒拍到一幕令人心痛的畫面，一名男童手上拿著娃娃，一個人邊走邊哭，獨自從烏克蘭越境波蘭，引發網路熱議。波蘭邊防衛隊曝光男童現況，請外界不用太擔心。

綜合外媒報導，本月5日有外媒記者在烏克蘭與波蘭邊境拍攝難民狀況，撞見一名男童從烏克蘭走到波蘭東南部的村莊梅迪卡（Medyka），他身穿厚外套，身上僅背帆布包，右手提著一個裝著娃娃的塑膠袋，身旁沒有大人，一個人邊走邊暴哭，整條路上都能聽見他的哭聲，讓人看了相當不捨。

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波蘭邊防衛隊昨天（9日）在推特透露，這名烏克蘭男童年僅4歲，他並非獨自一人出逃，而是跟著家人；手上的娃娃是在過境點時，邊境部隊送給他的禮物，目前男童與家人安全待在波蘭，外界不用擔心。

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Informujemy,że wbrew niestety rozpowszechnianym w mediach informacjom,4-letni Walerij z????????nie przekroczył granicy sam,był razem ze swoją rodziną. Na przejściu granicznym #PSGMedyka dostał od funkcjonariuszy słodkie upominki.

On i jego rodzina są bezpieczni w Polsce???????? pic.twitter.com/7vkq6LBU2n — Straż Graniczna （@Straz_Graniczna） March 8, 2022

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