說好的停火呢？婦幼醫院炸成廢墟 澤倫斯基：泯滅人性！

2022/03/10 00:39

〔即時新聞/綜合報導〕週三烏俄雙方雖協議停火12小時,讓平民通過人道走廊安全撤離,但俄軍疑似又違反約定開火!烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)稍早在推特PO出一段烏南城市馬立波(Mariupol)一棟婦幼醫院遭轟炸的影片,痛斥俄方泯滅人性!

根據CNN報導,馬立波市議會9日分享一段該市市中心一家婦幼醫院遭轟炸成廢墟的影片,指控俄軍在停火期間持續對馬立波發動攻襲,「摧毀程度相當嚴重,目前還在確認傷亡情況」。

澤倫斯基台灣時間週三晚間11點23分左右也在推特分享影片曝光慘狀,可以看到該醫院已被炸得殘破不堪,形同廢墟。澤倫斯基不禁痛斥:「俄羅斯軍隊竟然直接攻擊婦幼醫院!不知道有多少無辜的婦女和孩童被埋在瓦礫推下。這個世界要當幫兇多久?立刻設置禁飛區!立即停止殺戮行為!」

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k