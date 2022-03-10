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    說好的停火呢？婦幼醫院炸成廢墟 澤倫斯基：泯滅人性！

    馬立波市中心一家婦產科醫院遭空襲摧毀，傷亡狀況待確認。（圖翻攝推特）

    馬立波市中心一家婦產科醫院遭空襲摧毀，傷亡狀況待確認。（圖翻攝推特）

    2022/03/10 00:39

    〔即時新聞／綜合報導〕週三烏俄雙方雖協議停火12小時，讓平民通過人道走廊安全撤離，但俄軍疑似又違反約定開火！烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早在推特PO出一段烏南城市馬立波（Mariupol）一棟婦幼醫院遭轟炸的影片，痛斥俄方泯滅人性！

    根據CNN報導，馬立波市議會9日分享一段該市市中心一家婦幼醫院遭轟炸成廢墟的影片，指控俄軍在停火期間持續對馬立波發動攻襲，「摧毀程度相當嚴重，目前還在確認傷亡情況」。

    澤倫斯基台灣時間週三晚間11點23分左右也在推特分享影片曝光慘狀，可以看到該醫院已被炸得殘破不堪，形同廢墟。澤倫斯基不禁痛斥：「俄羅斯軍隊竟然直接攻擊婦幼醫院！不知道有多少無辜的婦女和孩童被埋在瓦礫推下。這個世界要當幫兇多久？立刻設置禁飛區！立即停止殺戮行為！」

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