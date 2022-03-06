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    俄軍砲火不斷 紅十字會宣布撤離難民行動失敗！

    國際紅十字會6日晚間宣布，撤離馬立波約20萬人的行動失敗。圖為烏克蘭難民擠在馬立波一處體育館避難等待撤離的畫面。（美聯社）

    國際紅十字會6日晚間宣布，撤離馬立波約20萬人的行動失敗。圖為烏克蘭難民擠在馬立波一處體育館避難等待撤離的畫面。（美聯社）

    2022/03/06 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）遭俄羅斯猛攻，原先俄軍同意停火，開放人道走廊讓平民撤離，沒想到俄方兩度毀約，人道走廊關閉。烏克蘭政府、國際紅十字會（ICRC）今晚（6日）皆宣布，馬立波撤離行動宣告失敗。

    俄羅斯聯邦軍隊早先同意停火，讓馬立波平民從人道走廊撤離，但又發動砲擊，迫使人道走廊關閉；隨後馬立波市議會與俄軍達成協議停火，沒想到馬上又毀約開火，導致人道走廊二度關閉。

    對此，國際紅十字會6日晚間在推特上表示，今天撤離馬立波約20萬人的計畫失敗，馬立波的人們依舊活在恐懼中。紅十字會直言，會失敗的主因在於烏俄雙方缺乏詳細且有效的協議。

    烏克蘭頓內茨克州州長科里蘭科（Pavlo Kyrylenko）今晚也在臉書上表示，負責撤離馬立波居民的車隊被困在城內，在俄軍的猛烈砲火下，硬要疏散平民是相當危險的。

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