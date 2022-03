俄軍砲火不斷 紅十字會宣布撤離難民行動失敗！

2022/03/06 23:57

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭南部城市馬立波(Mariupol)遭俄羅斯猛攻,原先俄軍同意停火,開放人道走廊讓平民撤離,沒想到俄方兩度毀約,人道走廊關閉。烏克蘭政府、國際紅十字會(ICRC)今晚(6日)皆宣布,馬立波撤離行動宣告失敗。

俄羅斯聯邦軍隊早先同意停火,讓馬立波平民從人道走廊撤離,但又發動砲擊,迫使人道走廊關閉;隨後馬立波市議會與俄軍達成協議停火,沒想到馬上又毀約開火,導致人道走廊二度關閉。

對此,國際紅十字會6日晚間在推特上表示,今天撤離馬立波約20萬人的計畫失敗,馬立波的人們依舊活在恐懼中。紅十字會直言,會失敗的主因在於烏俄雙方缺乏詳細且有效的協議。

烏克蘭頓內茨克州州長科里蘭科(Pavlo Kyrylenko)今晚也在臉書上表示,負責撤離馬立波居民的車隊被困在城內,在俄軍的猛烈砲火下,硬要疏散平民是相當危險的。

