俄軍砲火不斷 紅十字會宣布撤離難民行動失敗！

國際紅十字會6日晚間宣布，撤離馬立波約20萬人的行動失敗。圖為烏克蘭難民擠在馬立波一處體育館避難等待撤離的畫面。（美聯社）

2022/03/06 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）遭俄羅斯猛攻，原先俄軍同意停火，開放人道走廊讓平民撤離，沒想到俄方兩度毀約，人道走廊關閉。烏克蘭政府、國際紅十字會（ICRC）今晚（6日）皆宣布，馬立波撤離行動宣告失敗。

俄羅斯聯邦軍隊早先同意停火，讓馬立波平民從人道走廊撤離，但又發動砲擊，迫使人道走廊關閉；隨後馬立波市議會與俄軍達成協議停火，沒想到馬上又毀約開火，導致人道走廊二度關閉。

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對此，國際紅十字會6日晚間在推特上表示，今天撤離馬立波約20萬人的計畫失敗，馬立波的人們依舊活在恐懼中。紅十字會直言，會失敗的主因在於烏俄雙方缺乏詳細且有效的協議。

烏克蘭頓內茨克州州長科里蘭科（Pavlo Kyrylenko）今晚也在臉書上表示，負責撤離馬立波居民的車隊被困在城內，在俄軍的猛烈砲火下，硬要疏散平民是相當危險的。

People are living in terror in Mariupol, desperate for safety.



Today’s attempt to start evacuating an estimated 200,000 people has failed.



The failed attempts underscore the absence of a detailed and functioning agreement between parties to the conflict. #Ukraine



Thread ???? — ICRC （@ICRC） March 6, 2022

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