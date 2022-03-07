俄軍破壞天然氣管道 逾75萬人恐在零下低溫受凍！

烏克蘭議員Inna Sovsun指控俄軍破壞天然氣管道，導致馬立波有超過75萬人沒有供暖。圖為馬立波醫院中用毯子取暖的小孩。（美聯社）

2022/03/07 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯聯邦軍隊猛攻烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），答應停火開放人道走廊卻又出爾反爾，導致人道走廊二度關閉，數十萬名難民受困城內。烏國議員Inna Sovsun今晚指控，俄軍不但對人道走廊開火，還攻擊連接頓內茨克（Donetsk）與馬立波的天然氣管道，目前氣溫低於攝氏0度下，恐怕超過75萬人要在沒有供暖下挨凍。

Inna Sovsun台灣時間6日晚間透過推特表示，連接頓內茨克與馬立波的天然氣管道遭俄軍破壞，現在有超過75萬人沒有無法供暖，在如此寒冷夜晚，恐怕有近100萬名馬立波市民面臨人道主義災難和凍死的風險。為了盡早終結國內類似慘況，Inna Sovsun疾呼外界協助烏克蘭設立禁航區（No Fly Zone）。

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針對設立禁飛區，俄國總統普廷（Vladimir Putin）5日放話，稱若有任何國家在烏克蘭上空設立禁航區將被視為介入武裝衝突。對此，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）照樣請求外界協助烏克蘭設立禁航區，同時加大對遏制裁，若西方國家不設禁飛區，就應該提供烏克蘭更多戰機來捍衛領空。

Donetsk-Mariupol gas pipeline was damaged by #Russian occupants. Now, more than 750,000 of people are left wthout any heat, while it's still often below 0°C outside.



Almost 1 mln of locals will face a humanitarian disaster and risk to freeze till death.



We need #NoFlyZone now. — Inna Sovsun （@InnaSovsun） March 6, 2022

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