俄軍破壞天然氣管道 逾75萬人恐在零下低溫受凍！

2022/03/07 00:24

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯聯邦軍隊猛攻烏克蘭南部港市馬立波(Mariupol),答應停火開放人道走廊卻又出爾反爾,導致人道走廊二度關閉,數十萬名難民受困城內。烏國議員Inna Sovsun今晚指控,俄軍不但對人道走廊開火,還攻擊連接頓內茨克(Donetsk)與馬立波的天然氣管道,目前氣溫低於攝氏0度下,恐怕超過75萬人要在沒有供暖下挨凍。

Inna Sovsun台灣時間6日晚間透過推特表示,連接頓內茨克與馬立波的天然氣管道遭俄軍破壞,現在有超過75萬人沒有無法供暖,在如此寒冷夜晚,恐怕有近100萬名馬立波市民面臨人道主義災難和凍死的風險。為了盡早終結國內類似慘況,Inna Sovsun疾呼外界協助烏克蘭設立禁航區(No Fly Zone)。

請繼續往下閱讀...

針對設立禁飛區,俄國總統普廷(Vladimir Putin)5日放話,稱若有任何國家在烏克蘭上空設立禁航區將被視為介入武裝衝突。對此,烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)照樣請求外界協助烏克蘭設立禁航區,同時加大對遏制裁,若西方國家不設禁飛區,就應該提供烏克蘭更多戰機來捍衛領空。

Donetsk-Mariupol gas pipeline was damaged by #Russian occupants. Now, more than 750,000 of people are left wthout any heat, while it's still often below 0°C outside.



Almost 1 mln of locals will face a humanitarian disaster and risk to freeze till death.



We need #NoFlyZone now.