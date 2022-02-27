烏克蘭天然氣管線被俄軍攻擊 發生爆炸出現蕈狀雲
2022/02/27 14:08
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後遭遇激烈抵抗，烏克蘭軍事設施與民生設施也成為俄軍目標，有烏克蘭當地媒體指出，東北大城哈爾科夫（Kharkiv）一條天然氣管線遭到俄軍攻擊，輸氣管爆出沖天烈焰，並形成蕈狀雲。
綜合外媒報導，俄軍與烏軍在哈爾科夫周邊爆發激烈戰鬥，而哈爾科夫一條輸送天然氣的管線遭俄軍火箭彈攻擊，隨後發生大爆炸，爆炸瞬間甚至形成蕈狀雲，十分嚇人。
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烏克蘭國家特別通信和資訊保護局27日證實，哈爾科夫市的一條天然氣管線確實遭到俄軍攻擊。目前遭破壞管線的詳細資訊及損壞程度仍不清楚，此次爆炸是否會破壞哈爾科夫或歐洲天然氣運輸，仍有待評估。
The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.— The Kyiv Independent （@KyivIndependent） February 27, 2022
Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA