烏克蘭天然氣管線被俄軍攻擊 發生爆炸出現蕈狀雲

2022/02/27 14:08

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後遭遇激烈抵抗,烏克蘭軍事設施與民生設施也成為俄軍目標,有烏克蘭當地媒體指出,東北大城哈爾科夫(Kharkiv)一條天然氣管線遭到俄軍攻擊,輸氣管爆出沖天烈焰,並形成蕈狀雲。

綜合外媒報導,俄軍與烏軍在哈爾科夫周邊爆發激烈戰鬥,而哈爾科夫一條輸送天然氣的管線遭俄軍火箭彈攻擊,隨後發生大爆炸,爆炸瞬間甚至形成蕈狀雲,十分嚇人。

烏克蘭國家特別通信和資訊保護局27日證實,哈爾科夫市的一條天然氣管線確實遭到俄軍攻擊。目前遭破壞管線的詳細資訊及損壞程度仍不清楚,此次爆炸是否會破壞哈爾科夫或歐洲天然氣運輸,仍有待評估。

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA