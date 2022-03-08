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    俄羅斯又食言！續轟馬立波人道走廊 8卡車30公車受阻

    俄方今天聲稱開啟5大城「人道走廊」，但烏克蘭外交部指控，俄軍又開始轟炸馬立波到札波羅熱之間的通道。圖為馬立波市臨時防空避難所。（美聯社檔案照）

    俄方今天聲稱開啟5大城「人道走廊」，但烏克蘭外交部指控，俄軍又開始轟炸馬立波到札波羅熱之間的通道。圖為馬立波市臨時防空避難所。（美聯社檔案照）

    2022/03/08 20:19

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第13天，俄國官方今（8）日指稱將開啟5大城「人道走廊」，讓平民逃離戰場。但烏克蘭外交部指出，俄軍又開始轟炸馬立波（Mariupol）至札波羅熱（Zaporizhzhia）之間的通道，導致8輛卡車、30輛公車受阻。

    俄國官方今天指稱，將再度開設「人道走廊」，讓被包圍的烏克蘭5大城平民逃難，其中，東北方蘇梅市（Sumy）已傳出平民開始撤離。

    然而，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）晚間在社群媒體發文言，俄軍再次違反停火協議，持續轟炸東南方馬立波至札波羅熱的協議通道。

    尼柯蘭科說，一共有準備輸送人道物資及接駁平民的8輛卡車、30輛公車受阻，呼籲各方向俄羅斯施壓，要求俄方一定要遵守局部暫時停火協議。

    據悉，馬立波連續遭俄軍砲火轟炸、封鎖近1週，期間斷水、斷電，飲用水、食物等基本民生物資、醫療物資已幾乎用罄。

    相關原文請見：

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