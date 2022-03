俄羅斯又食言！續轟馬立波人道走廊 8卡車30公車受阻

2022/03/08 20:19

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第13天,俄國官方今(8)日指稱將開啟5大城「人道走廊」,讓平民逃離戰場。但烏克蘭外交部指出,俄軍又開始轟炸馬立波(Mariupol)至札波羅熱(Zaporizhzhia)之間的通道,導致8輛卡車、30輛公車受阻。

俄國官方今天指稱,將再度開設「人道走廊」,讓被包圍的烏克蘭5大城平民逃難,其中,東北方蘇梅市(Sumy)已傳出平民開始撤離。

然而,烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)晚間在社群媒體發文言,俄軍再次違反停火協議,持續轟炸東南方馬立波至札波羅熱的協議通道。

尼柯蘭科說,一共有準備輸送人道物資及接駁平民的8輛卡車、30輛公車受阻,呼籲各方向俄羅斯施壓,要求俄方一定要遵守局部暫時停火協議。

據悉,馬立波連續遭俄軍砲火轟炸、封鎖近1週,期間斷水、斷電,飲用水、食物等基本民生物資、醫療物資已幾乎用罄。

Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments.