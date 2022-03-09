謠言終結站》印航空飛入烏領空？ 查核中心：航線經過變造

近日網傳一段謠言圖片宣稱「印度航空AI121飛入烏克蘭領空？」；台灣事實查核中心查證，此為「錯誤訊息」。（圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

2022/03/09 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳宣稱「印度航空AI121飛入烏克蘭領空？」台灣事實查核中心查證，經比對圖片航班的飛行路線，發現與真實飛行路線不同，且諮詢資深機長得知，因為戰爭使烏俄邊界封鎖、烏克蘭關閉領空的情況下，不可能有任何民航機冒高風險從俄羅斯進入烏東地區，此為「錯誤訊息」。

台灣事實查核中心8日發布報告表示，近日社群平台流傳1則謠言圖片，內容標題宣稱「印度航空還真勇，印度航空AI121飛入烏克蘭領空？」，查核中心透過以圖反搜，發現傳言圖片來自某推特用戶於2022年2月24日所發布，搜索謠言圖片中所出現「Planefinder」單字，發現其為英國的即時航班追蹤的程式服務，接著比對傳言圖片航班的飛行路線，發現與真實飛行路線比對不太相同，因而得知網傳圖卡經過變造。

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查核中心進一步諮詢資深機師，他指出，自從俄羅斯對烏克蘭採取軍事入侵，並封鎖烏俄邊界的航道，烏克蘭也隨即公告關閉領空的情況下，航空公司不可能、也不會冒險讓自家民航機冒高風險從俄羅斯進入烏東地區；綜合上述，查核中心判定該謠言為「錯誤」訊息。

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