台灣冷凍釋迦搶攻日本市場 首次在東京食品展亮相

東京國際食品展開幕，台灣館今年特別設置「台灣水果及加工品專區」，駐日代表謝長廷介紹今年首次展出的「冷凍釋迦」，希望在日本再創銷售熱潮。（記者林翠儀攝）

2022/03/08 17:14

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本最大的食品展示會東京國際食品展（FOODEX Japan）今天開幕，台灣今年有35個單位參展，還有兩家業者克服疫情困難，從台灣派員到場與買主現場交流。今年的台灣水果專區，除了去年引起熱潮的鳳梨，還有「冷凍釋迦」首次亮相，一早到現場為工作人員打氣的駐日代表謝長廷表示，雖然疫情還沒有完全消退，但大家還是很努力，希望新的產品讓更多日本人知道，打入日本市場。

台灣鳳梨去年在日本熱銷，今年的台灣館打鐵趁熱特別設置了「台灣水果及加工品專區」，展出生鮮鳳梨、香蕉、蜜棗，還有今年的推廣重點「冷凍釋迦」，另外還有多樣獨特的水果加工品如釋迦酥、鳳梨酥、芒果乾、蓮霧乾，以及急速冷凍乾燥的「果脆」。

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台貿中心東京事務所所長陳英顯表示，台灣鳳梨去年在日銷量成長8.2倍，今年我們從1、2月份就開始銷售，應該會比去年再度成長，今年的重點主題是鳳梨釋迦，希望鳳梨釋迦也能在日本刮起另一波熱銷風潮。

台貿中心東京事務所表示，東京國際食品展是台灣食品業者拓銷日本市場的重要管道。在武肺疫情下，前年停辦、去年則縮小規模，台灣館往年均有超過120家以上廠商，在經濟部國際貿易局及外貿協會的號召下熱烈響應，但受限於疫情廠商難以來日，去年減為22家，全面採線上跨海洽談的方式舉行。

台灣今年參展單位增為35家，且首次採混合參展模式，廠商可以OMO樣品展示或派員至當地實體攤位與買主現場交流。台貿中心東京事務所表示，今年參展單位包含農委會、嘉義市政府、花蓮縣政府、台東縣政府、農業技術研究院及國內重要食品業者。

其中以「澎湖伯系列」XO醬產品聞名的貴山國際，由執行長楊國隆親自上陣，來自新北市的鴻展食品生技則由市場開發部陳盈樺帶來了該公司的「軒閣」罐頭鮮湯，兩人都是在3月日本放寬入境管制後，拿著打完3劑疫苗的小黃本申請入境而免除隔離。

楊國隆表示，他們在2018年曾來日參展，去年和前年則因疫情中斷，這次因為去年中獲日本廠商代理，今年初首次對日本出貨，所以這次特地來日本和代理商見面，親自到場介紹產品。楊國隆還表示，通路商在試吃他們的干貝醬後接受度頗高，他有信心把澎湖名產XO醬推向日本市場。

陳盈樺表示，他們公司生產的湯類的罐頭，特色就是可以常溫保存3年，且不含防腐劑，只要加熱就能食用非常方便。除了日本人熟悉的西式濃湯系列，還有很具台灣特色的佛跳牆、香菇雞和肉骨茶等湯品，雖然是首次在日本展出，但目前已有4家日本廠商和他們連繫。

謝長廷在受訪時也表示，業者這次能來很不容易，他們比較內行，親自到場說明也比較有說服力，可以提高購買慾。而對台灣的隔離期間，謝長廷表示，台灣慎重也是有道理，但也需要隨時要動態檢討。

湖湖廠商貴山國際今年派員到場參展，駐日代表謝長廷表示，業者克服困難親自到場很不容易。 （記者林翠儀攝）

來自新北的廠商首次展出可隨開隨用的罐頭湯品，駐日代表謝長廷拿著佛跳牆罐頭幫忙推銷。（記者林翠儀攝）

台貿中心東京事務所介紹切片的冷凍鳳梨釋迦，在日本市場的初步反應極佳。（記者林翠儀攝）

包括農業技術研究所等在內，台灣今年參加東京國際食品展的單位達35家，雖然受疫情影響不若往年浩大，但也顯示台灣對這項展出的重視程度。（記者林翠儀攝）

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