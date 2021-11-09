遭中國封殺！鳳梨釋迦1.3萬公噸 農委會「三支箭」保證產銷

農委會主委陳吉仲（左）答詢指出，台東的鳳梨釋迦1年賣到中國1.3萬公噸，今年將透過外銷5000公噸、內銷5000公噸以及加工3000公噸「三支箭」保障產銷。 （記者羅沛德攝）

2021/11/09 16:54

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國9月下旬以介殼蟲為藉口，片面宣布禁止我國釋迦與蓮霧輸入，選區位於台東縣的民進黨立委劉櫂豪今天特別對此質詢農委會主委陳吉仲。陳吉仲說，台東的鳳梨釋迦1年賣到中國1.3萬公噸，今年將透過外銷5000公噸、內銷5000公噸以及加工3000公噸「三支箭」保障產銷，呼籲台東縣政府應與中央團結起來，合作維護農民權益。

立法院今天進行施政總質詢，劉櫂豪說，中國用鳳梨釋迦有介殼蟲當理由禁止輸入，台東縣長饒慶鈴日前於縣議會答詢時，質疑農委會沒好好跟中國溝通協商，也沒有積極處理，希望農委會主委能澄清說明。

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陳吉仲指出，9月下旬中國禁止蓮霧與釋迦，藉口有介殼蟲停止輸入完全不符合國際規範，我方多次向中國反映，希望以科學證據與國際規範處理，甚至上訴到世界貿易組織，我方已經透過兩岸管道進了最大努力溝通，但中國都已讀不回。

陳吉仲強調，當遇到外力影響農民權益的時候，期待地方政府能跟農委會互相配合。陳吉仲舉鳳梨為例，一年銷中4.5萬公噸都可以處理了，鳳梨釋迦一年銷中1.3萬公噸一定可以處理，透過內銷與外銷各5000公噸，加上10多家業者承諾的加工3000公噸，一定可以把1.3萬公噸處理好。

陳吉仲也特別提到，外銷絕對超過5000公噸，產地價格就有支撐點。外銷的5000公噸是業者說的，準備出口到新加坡與香港等地，甚至也準備好以零下40度的技術，將鳳梨釋迦當食品外銷到日本。陳吉仲說，今年比較早冷產季會往前，下星期全部啟動這三項措施。

陳吉仲呼籲台東縣政府，在面對中國外力打壓的時候，應團結起來跟中央合作面對問題，農委會很樂意到地方把加工、內銷、外銷三支箭執行到位，下星期也會找時間與釋迦農民座談。

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