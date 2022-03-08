暗示丟包美國人？ 前NASA太空人怒嗆俄航太首長「幼稚」

美太空人凱利相當關注烏克情勢發展。（美聯社）

2022/03/08 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄國對烏克蘭發動侵略成為全球公敵，就連社群媒體也成戰場。俄航太總裁羅戈辛（Dmitry Rogozin）在推特恐嚇美國制裁恐讓國際太空站（ISS）陷入「墜毀」風險。此言論引來美太空人不滿，怒嗆對方行為相當幼稚。

《CNN》報導，前美太空總署（NASA）太空人凱利（Scott Kelly）相當關注俄烏情勢發展，自然也看不慣發表恐嚇言論的羅戈辛。羅戈辛嗆他「滾開，蠢蛋，否則你會為了國際太空站的死傷感到良心不滿。」但他不久便將這段發文刪除。

請繼續往下閱讀...

凱利回嗆，「你幹嘛把這則推特刪除？不想讓別人看到你有多麼幼稚嗎？」凱利的憤怒主要是因為羅戈辛PO出一段後製影片，內容為兩名俄國太空人在太空站內向美太空人范德黑（Mark Vande Hei）揮手告別。但實際上這三名太空人預定在本月30號一起搭乘俄太空船返回地球，認為羅戈辛此舉是在暗示要把范德黑留在外太空。

凱利表示，「如果他（羅戈辛）表現得像個屁孩，那我就會把他做屁孩對待。只是很難想像俄方會把他們本應負責帶回來的人丟在上頭。」但由於俄國對烏克蘭發動全面入侵的舉動也出乎全球意料，凱利遂補充，「雖然我說這種事情很難想像，也許他們真的會那麼做，我不知道。」在兩人在推特筆戰後，羅戈辛已將凱利的推特封鎖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法