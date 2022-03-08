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    烏國頑抗+抵制奏效！ 外媒分析普廷下一步究竟為何

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    2022/03/08 13:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯上月對烏克蘭發起入侵戰爭，至今已將滿兩週，當前局勢似乎超出俄羅斯總統普廷預料，原預計4日內拿下烏國的閃電戰，已化做俄國與幾乎整個歐美對抗的戲碼，有外媒刊文分析，面臨烏方頑抗與國際制裁的雙重打擊，看似被逼入絕境的普廷，下一步究竟會怎麼走。

    《美國之音》刊文指出，普廷治下的俄羅斯深陷烏克蘭入侵戰泥淖，西方國家空前嚴厲的經濟與金融制裁，對俄方帶來極其嚴重的經濟後果，目前俄羅斯股市崩盤、盧布暴跌、銀行存款基準利率飆高至20％，種種跡象均意味著該國現已難維持正常的經濟活動。

    專家表示，普廷對國際局勢、烏克蘭態度的誤判，直接導致該國陷入此一困境，而分析普遍認為，即使普廷打贏了這場仗，來自國際的強大制裁，恐壓得俄羅斯在今後1、20年的時間裡喘不過氣。

    西方世界期望藉由此等嚴厲制裁讓普廷知難而退，但文章進一步引述多名觀察家的看法，指普廷是一個輸不起的獨裁者，即使面臨困境，他還是會毅然決然走下去，特別是在與法國總統馬克宏通話後，進一步證實了西方世界的擔憂。

    美國紐約城市大學教授夏明受訪時直言，美歐多國與日本希望藉由制裁讓普廷知所進退，或至少讓後者周圍的寡頭感覺到痛，進而勸退普廷。

    但從俄羅斯過往國際動作來看，普廷似乎已將自己推上一個退不得的處境，不僅個人特質不允許他承認失敗，作為一個專制領導人，光是後退都可能讓普廷的權力地位帶來滅頂之災，而這正是他心中無可承受之重。

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