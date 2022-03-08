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    俄軍機狂轟濫炸一整夜 烏克蘭市長：我們無法替百姓收屍

    基輔周邊城鎮7日被俄軍狂轟濫炸，造成大量平民死傷。圖為阿克提卡因空襲喪生的民眾。（路透）

    基輔周邊城鎮7日被俄軍狂轟濫炸，造成大量平民死傷。圖為阿克提卡因空襲喪生的民眾。（路透）

    2022/03/08 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，近日持續對重點城市及交通樞紐實施遠程火力打擊及空襲，造成大量平民死傷。烏克蘭地方官員指出，基輔郊區及周邊多個城鎮7日被俄軍軍機濫炸，造成平民死傷，「我們甚至沒辦法幫百姓們收屍」。

    綜合外媒報導，負責領導蘇梅（Sumy）地區軍事管理局的齊維斯基（Dmytro Zhyvytsky）指出，蘇梅和阿克提卡（Okhtyrka）均被炸彈襲擊，除了民宅遭毀，更有一座發電廠被俄軍摧毀，造成平民死傷。齊維斯基表示，有10多人在俄軍深夜的空襲中死亡，其中還有數名兒童。齊維斯基憤慨地說：「有無辜的孩子被殺害，我們永遠不會原諒此事。」

    位於基輔西方的交通樞紐日托米爾（Zhytomyr）以及鄰近小鎮切爾尼亞希夫（Cherniakhiv）也遭到俄軍砲擊，日托米爾一座油庫被攻擊後爆炸，引發大火。

    地處基輔西北、距離基輔僅30公里的布查（Bucha）也同樣遭到俄軍轟炸。布查市長費多魯克（Anatol Fedoruk）表示：「我們沒辦法幫百姓收屍，因為俄軍的砲擊不分白天黑夜，街上甚至出現野狗在拉扯遺體，真是一場噩夢。」

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