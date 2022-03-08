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    美跨黨派議員提法案 促調查中國支持俄羅斯侵烏

    俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

    俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

    2022/03/08 13:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院跨黨派議員7日提案，要求國務卿布林肯（Antony Blinken）對中國展開調查，確認北京是否支持俄羅斯入侵烏克蘭，並協助莫斯科規避西方的制裁。

    綜合外媒報導，這項法案名為「2022年對中國直接調查、採取行動反對俄羅斯法案」（The Direct Investigations on China, Take Action to Oppose Russia Act of 2022），簡稱「獨裁者法案」（DICTATOR Act），由加州共和黨眾議員金映玉（Young Kim）和密西根州民主黨眾議員絲拉金（Elissa Slotkin），以及其他14位眾議員共同提出法案

    法案要求，在法令生效後90天內，國務卿和其他官員必須提交一份非保密報告，向國會簡要介紹中國政府或其附屬實體可能在多大程度上，協助俄羅斯逃避制裁，並說明美國政府應對行動，防止北京進一步支持莫斯科逃避制裁。

    金映玉發表聲明表示，在現在的世界上，任何人的自由遭到威脅，就是所有人的自由遭到威脅，「獨裁者法案」將確保美國向中國和中共發出一個明確的訊息，也就是任何協助俄羅斯逃避美國制裁的努力都不會被容忍，並將付出嚴重的代價。

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