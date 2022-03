美跨黨派議員提法案 促調查中國支持俄羅斯侵烏

俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平。(美聯社資料照)

2022/03/08 13:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦眾議院跨黨派議員7日提案,要求國務卿布林肯(Antony Blinken)對中國展開調查,確認北京是否支持俄羅斯入侵烏克蘭,並協助莫斯科規避西方的制裁。

綜合外媒報導,這項法案名為「2022年對中國直接調查、採取行動反對俄羅斯法案」(The Direct Investigations on China, Take Action to Oppose Russia Act of 2022),簡稱「獨裁者法案」(DICTATOR Act),由加州共和黨眾議員金映玉(Young Kim)和密西根州民主黨眾議員絲拉金(Elissa Slotkin),以及其他14位眾議員共同提出法案

法案要求,在法令生效後90天內,國務卿和其他官員必須提交一份非保密報告,向國會簡要介紹中國政府或其附屬實體可能在多大程度上,協助俄羅斯逃避制裁,並說明美國政府應對行動,防止北京進一步支持莫斯科逃避制裁。

金映玉發表聲明表示,在現在的世界上,任何人的自由遭到威脅,就是所有人的自由遭到威脅,「獨裁者法案」將確保美國向中國和中共發出一個明確的訊息,也就是任何協助俄羅斯逃避美國制裁的努力都不會被容忍,並將付出嚴重的代價。

