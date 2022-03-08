烏克蘭和平尚未到來 外媒推測俄烏戰三種結局

烏克蘭諸多基礎設施遭俄軍破壞。（路透）

2022/03/08 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭已進入第13天，戰事對烏國本土造成極大破壞，當地人民期盼著和平的到來，外媒日前分析，這場戰爭最終可能有三種結局，分別是全面災難、妥協以及救贖。

《紐約時報》報導，就全面災難而言，當前俄羅斯軍隊正在烏克蘭釀成人命傷亡，並摧毀烏國的基礎設施，然而對西方世界而言，假若真的進行軍事干預，恐怕將導致歐洲心臟地帶的核武戰爭，甚至製造出歐洲版本的阿富汗，滿是動亂且引發難民問題。

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至於第二種結局，則是烏克蘭軍隊能夠堅持下去，讓經濟制裁對俄國造成傷害，導致雙方不得不接受妥協，妥協的內容可能是烏克蘭明確表示不加入北約，加上西方國家取消對俄經濟制裁，以換得俄羅斯停火和撤退。

雖然帳面上看起來對俄國有利，但報導認為，這對於俄國總統普廷來說較難接受，因為他付出巨大代價，卻無法讓烏克蘭重回「祖國」的懷抱。

最後是第三種結局「救贖」，報導認為，這是最不可能發生，但也是最好的結果，也就是俄羅斯民眾拿出決心，將普廷驅逐下台，這個結局發生的機率相當低，但許多俄羅斯人已經開始擔憂，若讓普廷繼續執政下去，俄羅斯將沒有未來可言，為了普廷自身的目標，每一位俄羅斯人都被迫承擔國際經濟制裁的後果。

報導表示，假如普廷繼續進軍烏克蘭，甚至摧毀烏國首都基輔，那俄國菁英將永遠被隔離在國際社會之外。

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