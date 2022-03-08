園丁變英雄！ 勇敢深入烏克蘭蘇梅 槍砲瞄準下撤離7人

蘇格蘭2名園丁前往烏克蘭前線蘇梅，在槍砲威脅下成功撤離7人。圖為遭到轟炸的蘇梅地區。（路透）

2022/03/08 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕太勇敢了！蘇格蘭2名園丁麥卡錫（Joe McCarthy）和泰勒（Gary Taylor），在看到俄羅斯入侵烏克蘭引發的人道主義危機後，決定前往烏國協助營救難民，過程中深入到前線的蘇梅（Sumy）地區，在槍砲威脅下成功撤離7人。

據《衛報》報導，55歲的麥卡錫和45歲的泰勒，在蘇格蘭福爾柯克（Falkirk）經營園藝事業，他們決定進入烏克蘭進行人道救援後已完成2次任務，其中包括幫助1名媽媽和生病的嬰兒離開。

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接著，他們接到來自蘇梅地區的請求，當地已無任何公共交通服務，因此2人便義無反顧地前往距離俄羅斯邊境僅40公里的地方，途中被俄軍用槍指著頭，戰車的機槍手也瞄準他們，最後廂型車被洗劫一空，前輪也被子彈打中爆胎。

幸好，有當地人協助他們換輪胎並指引路線，麥卡錫和泰勒抵達蘇梅後順利帶走一對烏克蘭老夫婦、一對母子和愛爾蘭籍學生迪亞盧（Racheal Diyaolu）、2名奈及利亞學生伊洛艾魯納奇（Roycee Iloielunachi）和索拉林（Anolajuwon Solarin）。

麥卡錫與泰勒載著救出來的7人，目前已駛離蘇梅240公里之遠，朝著烏西邊界前進。麥卡錫透露，他本來可以在遇到俄軍後掉頭回去，但堅持到最後是值得的，他們之後還打算回到烏克蘭，因為有十幾個救援請求尚未解決。

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