中國本土疫情延燒16省 昨增175例確診、330無症狀感染

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例175例，以及330例無症狀感染，疫情遍及16省。（法新社）

2022/03/08 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例175例，以及330例無症狀感染，累計報告確診比起前一天增加325例，疫情遍及吉林、廣東、山東、江蘇、甘肅、陝西、上海等16省。

據中國國家衛生健康委員會網站資訊，昨日中國新增確診325例，包含境外移入150例，本土新增175例。本土中包含吉林46例、廣東45例、山東31例、江蘇10例、甘肅10例、雲南5例、陝西5例、河北4例、上海4例、浙江4例、天津3例、遼寧3例、內蒙古2例、北京1例、山西1例、廣西1例。其中包含6例由無症狀感染者轉為確診病例。

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公告也指出，昨日新增443例無症狀患者，其中本土佔330例，分別是山東144例、廣東73例、上海51例、吉林29例、雲南18例、遼寧5例、江蘇5例、廣西3例、山西1例、甘肅1例。當日轉為確診病例19例（包含境外移入13例），當日解除醫學觀察41例（境外移入33例），尚在醫學觀察的無症狀感染者2407例（境外移入1215例）。

中國衛健委也指出，截至3月17日24時，中國累計確診11萬1520例，比起前一天多出325例。累計死亡病例4636例，現有確診病例4052例當中，有9例是重症病例。

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