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    中國疫情多點延燒！武漢已現23例確診 多為Omicron病例

    中國武肺疫情持續延燒，武漢、北京、青島等地近日陸續再傳病例。（法新社資料照）

    中國武肺疫情持續延燒，武漢、北京、青島等地近日陸續再傳病例。（法新社資料照）

    2022/02/24 10:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，昨（23日）再增186確診，其中85例為本土個案，武漢、北京等地近日再現病例，經查多與跨省參加武漢一公司的員工培訓有關，消息引發外界關注。

    根據中國國家衛健委公告，23日中國全境新增186例確診，85例為本土個案，包含內蒙古40例（其中呼和浩特市37例、包頭市3例）、湖北武漢市10例、遼寧葫蘆島市8例、廣東深圳市8例、四川成都市6例、江蘇蘇州市3例、廣西防城港市3例、雲南3例（其中臨滄市2例、紅河哈尼族彝族自治州1例）、北京西城區2例、山西2例（其中晉中市1例、忻州市1例）。

    另一方面，境外移入確診個案101例，分布在廣東、上海、北京、福建、廣西等11地；廣東一口氣新增44名感染者，其中多達40例皆來自香港地區。

    綜合中媒報導，除內蒙古自治區仍為目前疫情熱點，武漢、北京、青島等地近日再現疫情也引發關注，多例病例與跨省參加某公司在武漢的員工培訓有關；而自21日至23日12時，武漢已累計23例陽性病例，初步鑑定多感染Omicron變異株，當局籲請市民「非必要不離漢」，並避免前往中高風險地區。

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