武漢肺炎》中國疫情再起！單日增329例確診 山東1中學77學生染疫

中國青島市近日爆發校園群聚感染。圖為青島市1名學童正在接種疫苗。（法新社）

2022/03/06 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國今天（6日）通報新增329例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例與209例無症狀感染者，近日中國境內出現多起校園群聚疫情，光是山東省1所中學就出現77名學生確診的情形。

綜合中媒報導，中國國家衛生健康委員會今天公告，中國境內昨（5日）全天新增329例確診，包含175例本土病例與154例境外移入，本土病例分別來自山東省88例、吉林省25例、廣東省20例、河北省14例等。

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另外也新增209例無症狀感染者，包含127例本土與82例境外，本土病例分別來自吉林省36例、廣東省33例、上海市28例、雲南省17例等。

山東省的高確診數源於近日爆發的校園群聚疫情。山東省青島市萊西市的萊西七中，截至昨日已有77名學生確診。而萊西市內也有9名教師確診，包含1名萊西七中的教師。

青島市官方指出，萊西市此波疫情為Omicron變種病毒所引起，但感染源不明，與目前中國境內或境外移入病例都不同源。

除山東省外，中國境內近日另有吉林省吉林市、河北省石家莊市等地也都出現零星校園群聚疫情。

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