人選曝光！美國準國防部長捲性侵醜聞 傳川普「換將」

美國總統當選人川普或有意更換國防部長人選，前國防官員柯伯吉（左）、佛州州長迪尚特（右）都被外界點名可能是熱門人選。（本報合成圖）

2024/12/05 09:03

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準國防部長捲性侵醜聞！ 傳川普想切割換人

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）爆出性侵醜聞，還沒上任，爭議卻持續擴大。據傳，川普可能有意換將，佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）、前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）都被點名是可能人選。

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綜合媒體報導，華爾街日報（The Wall Street Journal）3日引述知情人士報導，川普正考慮「換將」，以迪尚特取代傳出性侵醜聞的防長提名人赫格塞斯。

美國有線電視新聞網（CNN）也報導，迪尚特有興趣出任防長。迪尚特曾是川普2024年總統大選黨內初選的競爭對手，也是知名保守派政治人物，曾從軍服役，且在剔除軍中「覺醒」（woke，指針對有色人種與LGBTQ+族群身分認同）政策上，與川普和赫格塞斯的看法一致。

4日華盛頓郵報（The Washington Post）報導指出，有人力薦在「川普1.0」擔任國防部副助理部長的柯伯吉（Elbridge Colby）出任防長。

至於外界盛傳「川普2.0」是川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）手握人事大權，他正巧此時轉發柯伯吉上美國福斯新聞頻道（Fox News）捍衛川普外交政策的影片，似乎釋出力挺柯伯吉的訊息。

華郵指出，柯伯吉原就被視為負責政策的國防部副部長最佳人選。赫格塞斯爭議連環爆之前，柯伯吉在川普豪宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）花了許多時間與共和黨高層交談。

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