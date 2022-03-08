英相強森投書《紐時》 列出西方必須為烏克蘭做的6件事

英國首相強森投書外媒，列出西方國家必須為烏克蘭制定的6點計畫。（歐新社）

2022/03/08 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭，西方諸國紛紛以援烏與制裁俄國等方式表達立場，英國首相強森特別投書外媒，列出西方國家必須為烏克蘭制定的6點計畫。

英國首相強森在《紐約時報》撰文指出，西方國家必須為烏國制定6點計畫，第一是動員國際人道主義聯盟，他說自己7日在倫敦會見加拿大和荷蘭的領導人，討論如何建立一個人道聯盟，揭發俄羅斯在烏克蘭的暴行，8日將接待波蘭、斯洛伐克等處與難民危機第一線的國家。第二，西方國家必須對烏克蘭自衛能力提供更多協助。

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第三，西方國家必須對普廷政權實施最大的經濟壓力，將所有俄羅斯銀行從SWIFT中驅逐出去，英國也將賦予執法機構前所未有的權力，剝下俄羅斯在倫敦非法資金的外衣，強森表示，英國已經對300多個俄羅斯菁英和企業實體實施制裁，但除非歐洲開始擺脫對俄國石油和天然氣的依賴，否則以上措施並不足夠。

第四，防止俄羅斯在烏克蘭的行為逐漸成為正常化，強森指出，以過往俄羅斯入侵喬治亞與占領克里米亞的經驗來看，接受俄國侵略的結果，只會鼓勵更多的侵略。

第五，在烏克蘭充分參與的前提下，西方國家應該對各種外交方案，以及能夠緩和緊張局勢的策略抱持開放態度。最後，西方國家應立即採取行動，加強歐洲-大西洋區域的安全，強森強調，這不僅包括加強北約東翼，也包括支持面臨俄國侵略風險的非北約歐洲國家。

強森在文末感性地說：「烏克蘭人勇敢地保家衛國，正是他們的英勇讓國際社會團結起來，我們不能讓他們失望。」

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