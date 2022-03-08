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    惡劣！俄臨終癌症病童 被迫雪地裡排成Z字挺侵烏

    外媒消息更傳出，俄羅斯韃靼斯坦共和國有一群臨終的罹癌病童，竟被迫在冰天雪地裡排列出Z字，以表示對俄羅斯入侵烏克蘭的支持。（圖擷自推特）

    外媒消息更傳出，俄羅斯韃靼斯坦共和國有一群臨終的罹癌病童，竟被迫在冰天雪地裡排列出Z字，以表示對俄羅斯入侵烏克蘭的支持。（圖擷自推特）

    2022/03/08 07:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近日大舉入侵烏克蘭，雖然俄羅斯國內掀起反戰聲浪，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）仍一意孤行，外媒消息更傳出，有一群臨終的罹癌病童竟被迫在冰天雪地裡排列出Z字，以表示對俄羅斯入侵烏克蘭的支持。

    綜合外媒報導，位於俄羅斯韃靼斯坦共和國首都的喀山當地，有一間提供癌症病童臨終關懷的慈善機構，但近日傳出病童及家屬竟被要求走出戶外列隊，並排成一個大大的Z字，再用空拍機拍下畫面，上傳到機構網站上，以表示對俄羅斯入侵烏克蘭的支持。

    報導提到，這些病童也被要求，在手上拿著印有俄羅斯、俄羅斯韃靼斯坦共和國、頓內次克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LPR）等國旗的傳單，機構負責人瓦維洛夫（Vladimir Vavilov）稱，所有的患者及團隊都有參與，總計大約有60人。

    至於為何是Z字，雖然外界一度猜測是指「西方」（俄語запад）或烏克蘭總統澤連斯基（Zelenskiy），但根據俄羅斯國防部指出，Z代表的是「За победу」，也就是「為了勝利」之意。過往在一些軍用車輛或戰車上也有出現Z字符號，如今Z字也成為一種支持俄羅斯侵烏的象徵。

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