中國對老友烏克蘭落井下石 矢板明夫稱台灣做法展現不同高度

外交部2日公布賑濟烏克蘭專戶帳號，接受各界捐款。根據賑災基金會統計，截至昨日下午，已收到超過3.3億元善款。（資料照）

2022/03/08 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕我國對烏克蘭賑濟捐款金額突破3億元，對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，台烏關係過往並不密切，反而是烏中關係相當緊密，但中國這次對烏克蘭落井下石，從台灣與中國對俄烏衝突的反應，可以看出高度和格局上的不同。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書撰文表示，台灣外交部長吳釗燮宣布，烏克蘭捐款專戶成立至今，累積善款已達新台幣約3億元，台灣捐贈的27噸醫療物資也已經送抵波蘭，然而對比台烏關係以及中烏關係會發現，台灣和烏克蘭並非十分密切，雙方至今沒有互設代表處，相比之下烏克蘭是歐洲最親中的國家，支持中國一帶一路政策，連中國第一艘航艦遼寧號，最初版本也是烏克蘭製造。

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矢板明夫指出，雖然過往中烏關係良好，但這次烏克蘭有難，中國卻背後捅刀、落井下石，在經濟和輿論上支持侵略者，和俄羅斯一起要置烏克蘭於死地，反而台灣不計前嫌，全民向烏克蘭伸出援手，顯示出和中國在高度和格局上的不同。

矢板明夫表示，台灣捐給烏克蘭的善款中，有總統蔡英文的一個月薪水，也有聯邦銀行董事長林鴻聯、中華電信董事長謝繼茂等企業家的大額捐贈，矢板明夫推論，如果烏克蘭能撐過危機，一定能和台灣成為好朋友，不過他也提醒，台灣如果想獲得國際社會的普遍認可，很難避開難民接收問題。

本報報導，外交部長吳釗燮指出，政府已開始討論接納部分烏克蘭人來台的方案。

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