俄軍猛攻烏克蘭 「歐洲最大核電廠」起火

烏克蘭安赫德（Enerhodar）鎮長奧羅夫（Dmytro Orlov）4日表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠在俄羅斯軍隊發動攻擊後起火。（圖擷取自札波羅熱核電廠YouTube頻道）

2022/03/04 09:27

首次上稿 09:27

更新時間 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭安赫德（Enerhodar）鎮長奧羅夫（Dmytro Orlov）4日表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠在俄羅斯軍隊發動攻擊後起火，這是歐洲最大的核電廠。

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《路透》報導，奧羅夫4日在網路發文說，當地軍隊與俄軍之間發生激烈戰鬥，有人員傷亡，但未提供詳細訊息。

俄羅斯入侵烏克蘭已進入第9天，烏克蘭當局稍早報告稱，俄軍正在駛入安赫德鎮，加大攻占札波羅熱核電廠的強度。

奧羅夫3日在通訊軟體Telegram的頻道上說，「由於敵人對歐洲最大核電廠的建築物和單元的持續砲擊，札波羅熱核電廠著火了。」

烏克蘭原能部證實，札波羅熱核電廠的一個發電機組在俄軍的攻擊中被擊中，導致部分電站起火。原能部還說，消防員沒辦法在札波羅熱核電廠展開滅火，他們遭到近距離射擊。第一座發電裝置已被擊中。

不過，烏克蘭國家緊急服務部否認該核電廠火災的消息，並稱火災發生在附近的一座訓練大樓。但這項訊息尚未獲得證實。

幾天前，烏克蘭民眾聚集在札波羅結核電廠外，嘗試驅逐進犯俄軍，數百名工人和當地人聯手堆起輪胎、沙包等臨時路障，並開來卡車和垃圾車等大型車輛堵住道路。民眾說，「我們不會讓他們（俄軍），進入歐洲最大的核電廠。」

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