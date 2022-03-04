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    俄軍64公里武裝車隊3天沒動靜！美情報分析原因

    俄軍開往基輔的武裝車隊引發各界擔憂。（法新社）

    俄軍開往基輔的武裝車隊引發各界擔憂。（法新社）

    2022/03/04 09:14

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事進展不如俄國預期，外界推測俄軍恐發動更大規模攻勢。衛星影像也顯示有長達64公里的俄軍坦克、武裝車隊朝基輔發進，但這列車隊約有3天時間幾乎分毫未動。美情報機構認為，烏軍的攻勢和後勤支援等問題皆是車隊止步不前的原因。

    《CNN》報導，英國防部情報指出，俄軍武裝車隊遭到烏克蘭頑強抵抗，加上機械故障、道路堵塞等因素，過去3天內幾乎沒有明顯進展，目前仍距離基輔市中心逾30公里遠。

    美情報機構當地時間週四認同英軍評估，「我們持續評估這些外界關注已久的車隊。烏克蘭稱他們的攻擊使得車隊停滯，我們沒有理由懷疑這項說法。」五角大廈發言人柯比（John Kirby）週三晚間則提到，雖然俄軍車隊推進受阻，但仍存在著巨大隱憂，「取得援助的窗口可能被關上，形成圍城的局面。」

    報導指出，車隊卡關可能是出現多個戰略上的麻煩。首先是這條通路是俄軍打擊基輔的主要運補路線，車隊靜止不動對烏克蘭來說是相當顯眼的打擊目標；其次，是這麼長的車隊卡關數日，勢必對俄軍的士氣和紀律產生負面影響。

    前芬蘭防衛情報機構副主席卡里（Martti Kari）向《CNN》表示，此事對俄軍士氣的打擊有兩個原因。一是烏克蘭擁有無人機和飛行器能夠攻擊車隊；二是當士兵在待在同一個地方太久且謠言不斷流傳時，心理狀態會受到影響，「你會變得緊張和疲憊，這可不是什麼好的狀態。」

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