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    怕戒嚴被徵兵 俄羅斯人開始逃往國外

    一些俄羅斯人正在試圖逃往國外。圖為俄羅斯航空的飛機在謝列梅捷沃國際機場起飛。（路透）

    一些俄羅斯人正在試圖逃往國外。圖為俄羅斯航空的飛機在謝列梅捷沃國際機場起飛。（路透）

    2022/03/04 08:31

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔附近緩慢推進，一些俄羅斯人正在試圖逃往國外，因為俄羅斯國內一直有消息稱即將實施戒嚴令，或將禁止適齡男性離境。

    《路透》報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，有消息稱俄羅斯政府計畫在境內實施戒嚴令，或是禁止適齡男性離境。儘管這些消息遭到克里姆林宮駁斥，但有些俄羅斯人不想冒險留在國內。

    1位29歲俄羅斯青年在1年前從西歐搬回莫斯科居住，他已經購買週末飛往伊斯坦堡的機票，並坦言可能不會再回到莫斯科。他說，「我擔心明天就會軍事動員，那我就無法離境。1年前搬來莫斯科的時候，我做夢也沒想到現在會像地獄一樣。」

    另1位38歲的俄羅斯男子說，他設法購買1張週末飛往中東的昂貴機票，「我不想參加這場戰爭，我們聽到了很多傳言，我不相信克里姆林宮那些否認的話。」

    俄羅斯目前陷入前所未有的經濟孤立狀態，自從俄羅斯以針鋒相對的方式回應西方實施的制裁以來，俄羅斯對歐盟和許多其他國家關閉領空，從而嚴重限制俄羅斯人的旅行能力，導致機票價格飛漲。

    西方對莫斯科的嚴厲制裁已導致物價上漲，並開始影響一般俄羅斯人的生活，而上街頭示威的人則被當局迅速逮捕。根據俄羅斯抗議監督組織OVD-Info的數據顯示，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯境內大約有7669人因反戰示威遭到拘禁。

    一位29歲俄羅斯女子已在2月27日飛往以色列，她擔心莫斯科的情況只會變得更糟，「我很慚愧我沒有留在俄羅斯，我沒有戰鬥到最後，沒有在街頭抗議。但是，如果你走上街頭示威他們就會逮捕你，俄羅斯有這條關於叛國罪的法律。」

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