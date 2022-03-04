Quad日美印澳4領袖會談：絕不允許片面改變印太地區現狀

日美印澳四方安全對話3日深夜領袖視訊會談，日本首相岸田文雄會後說，4國領袖一致認為「印度太平洋地區絕不允許像這次這樣透過武力片面改變現狀的行為」。（法新社）

2022/03/04 06:20

首次上稿 00:57

更新時間 06:20

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕日本首相岸田文雄3日深夜與美印澳領袖舉行視訊會談，就遭到俄羅斯入侵的烏克蘭情勢進行協調。岸田在會後向媒體表示，4國領袖一致認為「印度太平洋地區絕不允許像這次這樣透過武力片面改變現狀的行為」。

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日美印澳「四方安全對話」（Quad） 3日深夜以視訊方式舉行領袖會談，日本首相岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪及澳洲首相莫里森參加。由於印度在聯合國大會的對俄譴責決議案中棄權，一般認為，這次Quad領袖會談，具有敦促印度合作的用意。

為對抗在東亞進行海洋擴張的中國，印度雖然希望加強合作，但在武器採購等方面，與俄羅斯的關係仍然密切。4國領袖確認合作，以避免俄羅斯的進攻導致中國以武力改變現狀。

岸田在會談後表示，他在會中強調，這次的侵略已動搖了國際社會秩序的根本，俄羅斯提出批評，並說明日本對俄制裁及支援烏克蘭等措施。至於預定今年上半年在日本舉行的面對面Quad領袖會談，岸田表示，會中對於數個月以內在東京召開一事達成共識。

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