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    討論「共有核武器」 安倍晉三：在日本不該視為禁忌

    日本前首相安倍晉三針對俄羅斯入侵烏克蘭，今天提到「共有核武器」，認為針對如何保護世界安全進行討論，在日本不該被視為禁忌。（美聯社資料照）

    日本前首相安倍晉三針對俄羅斯入侵烏克蘭，今天提到「共有核武器」，認為針對如何保護世界安全進行討論，在日本不該被視為禁忌。（美聯社資料照）

    2022/02/27 18:22

    〔中央社〕有關俄羅斯入侵烏克蘭，日本前首相安倍晉三今天提到「共有核武器」，認為針對如何保護世界安全進行討論，在日本不該被視為禁忌。

    日本富士新聞網、朝日新聞報導，安倍今天在電視節目上說，必須從俄羅斯入侵烏克蘭「獲得各種教訓」。

    安倍也觸及「共有核武器」（意指擁核國與同盟國共有核武器的思考方式及戰略，Nuclear Sharing）說，即使是北大西洋公約組織（NATO），德國、比利時、荷蘭及義大利都共有核武器。

    他說，日本雖然宣示「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器），但針對如何保護世界安全進行討論，也不該視為禁忌。

    安倍說，必須明確宣示廢核目標，且朝這個目標持續前進很重要；但另一方面，有關現實中如何保護國民生命及國家，也應該針對各種選項進行討論。

    他說，當像俄羅斯這種聯合國安全理事會常任理事國成為戰爭當事國時，「很遺憾安理會無法發揮功能」。

    安倍還說，必須強化「自己的國家自己守護」的決心及防衛能力，認為日本「倚賴美國打擊力」的現狀有必要進行修正。

    談到在日本持續進行討論的「敵基地攻擊能力」，他認為文字表現上應進行改變，「不要那麼堅持『敵基地攻擊』這幾個字」，因為目標是軍事中樞、要破壞的是主掌軍事的基礎設施，「沒必要一定要稱基地」。

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