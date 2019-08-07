近兩週4度發射飛彈 金正恩：對美韓軍演提出警告

2019-08-07 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩6日視察新型飛彈發射的示範操作，北韓官媒指，金正恩表示發射飛彈，是為了對美國及南韓的聯合軍演提出警告。這已是北韓近兩週內第四度發射飛彈。

雖然目前美國與北韓正為了非核化談判僵持不下，但北韓近期動作頻頻，近兩週內持續試射疑似短程導彈。南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）指出，6日上午北韓又從西部的黃海南道向東部海域，發射2枚疑似短程彈道飛彈的發射體，之後墜落在北韓東部海域。

北韓官媒中央通信社（KCNA）今晨報導則指出，北韓領導人金正恩昨天視察發射新型戰術導向飛彈，飛彈準確命中在東部海岸的目標，金正恩對試射依計畫圓滿進行極為讚賞；金正恩也指出，這項軍事行動是針對美國和南韓當局正在進行的聯合軍演發出適當警告。

美國總統川普和金正恩於6月30日會面，雙方同意恢復非核化會談，但截至目前連工作層級的對話都未開始。而針對美國與南韓計畫於本月進行的聯合軍事演習，北韓在7月間就曾大表不滿，之後於上月27日、31日更分別發射了2枚飛彈，8月2日淩晨也從北韓的咸鏡南道省（South Hamgyong）向東海（日本海）發射飛彈。昨日在發射飛彈時，北韓外交部也透過中央通信社（KCNA）批評，美韓軍演是公然違反先前的和平協議。

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