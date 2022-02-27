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    謠言終結站》俄國侵烏的戰爭轟炸影片？查核平台：遊戲畫面

    近日網傳影片宣稱「俄羅斯攻擊烏克蘭多個城市」，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，該影片為電玩遊戲片段，並非近期俄國侵烏的畫面。（圖翻攝自MyGoPen網站）

    近日網傳影片宣稱「俄羅斯攻擊烏克蘭多個城市」，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，該影片為電玩遊戲片段，並非近期俄國侵烏的畫面。（圖翻攝自MyGoPen網站）

    2022/02/27 20:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引起外界矚目，近日網傳影片宣稱「俄羅斯入侵烏克蘭多個城市」，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，該影片為電玩遊戲片段，並近期俄國侵烏的畫面。

    《MyGoPen》查核平台表示，近日社群平台流傳一段影片，宣稱「俄羅斯入侵烏克蘭多個城市，首都基輔遭到轟炸、油庫爆炸、機場受襲、黑海俄軍登陸，白俄羅斯部隊提供協助消息指最少數百人死亡，烏克蘭大量居民撤離，外長向世界求助」。

    《MyGoPen》透過以圖反搜發現網傳影片的畫面是來自於一款名為《戰爭雷霆War Thunder》的軍事網路遊戲，且此影片早已在2021年12月15日就上傳至Youtube頻道了。

    比對網傳影片與遊戲畫面後，能夠發現兩者有相同的細節，甚至看似砲彈光點位置都是一樣的，YouTube頻道「Pandramodo」也提供了電腦特效的設計過程來釋疑，另外，國際事實查核單位NewscheckerMaldita.es皆有相關的查核報告可以參考。

    因此，綜合上述，判定網傳「俄羅斯入侵烏克蘭多個城市」的影片為電玩遊戲片段的誤導描述訊息。

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