謠言終結站》烏克蘭總統換軍裝親赴前線戰場？經查：是舊照片

近日網傳數張烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）穿上軍裝的照片，並聲稱他將親赴前線戰場。台灣事實查核中心指出，網傳照片是澤倫斯基2021年視察部隊與前線地區的照片。（圖取自台灣事實查核中心）

2022/02/26 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳數張烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）穿上軍裝的照片，並聲稱澤倫斯基要親赴前線戰場。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，網傳多張圖片引用的是烏克蘭總統在2021年視察部隊與前線地區的照片，並不是在2022年烏俄戰爭期間拍攝的照片。

台灣事實查核中心26日發布調查報告，傳言的6張照片皆是澤倫斯基在2021年4月間，前往烏克蘭軍隊前線視察的照片；此外，澤倫斯基的推特和臉書自24日俄羅斯攻打烏克蘭以來，並無發布網傳的這6張照片。

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報告指出。國際通訊社《美聯社》、《路透社》、《法新社》、烏克蘭媒體《The New Voice of Ukraine》、《The Kyiv Independent》、烏克蘭國防部推特在24日到26日期間，均沒有澤倫斯基穿軍裝親自上戰場的相關訊息。

至於26日另有傳言稱「澤倫斯基率軍隊投降」，澤倫斯基今（26）日透過個人推特與臉書，發布他站在總統府官邸前的自拍影片，證明自己仍在烏克蘭首都基輔。他說：「有太多的假訊息，說我命令烏克蘭軍隊投降。請聽我說，我在這裡，我們不會放下武器，我們要保護我們的國家。」

因此，綜合以上可知，傳言是沿用舊照片，並不是烏俄戰爭開火以來（2月24日到26日）的近況。

經比對，網傳照片是在2021年12月間，烏克蘭總統澤倫斯基前往烏克蘭東部頓內茨克視察軍隊的照片。（圖取自台灣事實查核中心）

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