為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    謠言終結站》烏克蘭總統換軍裝親赴前線戰場？經查：是舊照片

    近日網傳數張烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）穿上軍裝的照片，並聲稱他將親赴前線戰場。台灣事實查核中心指出，網傳照片是澤倫斯基2021年視察部隊與前線地區的照片。（圖取自台灣事實查核中心）

    近日網傳數張烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）穿上軍裝的照片，並聲稱他將親赴前線戰場。台灣事實查核中心指出，網傳照片是澤倫斯基2021年視察部隊與前線地區的照片。（圖取自台灣事實查核中心）

    2022/02/26 19:48

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳數張烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）穿上軍裝的照片，並聲稱澤倫斯基要親赴前線戰場。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，網傳多張圖片引用的是烏克蘭總統在2021年視察部隊與前線地區的照片，並不是在2022年烏俄戰爭期間拍攝的照片。

    台灣事實查核中心26日發布調查報告，傳言的6張照片皆是澤倫斯基在2021年4月間，前往烏克蘭軍隊前線視察的照片；此外，澤倫斯基的推特和臉書自24日俄羅斯攻打烏克蘭以來，並無發布網傳的這6張照片。

    報告指出。國際通訊社《美聯社》、《路透社》、《法新社》、烏克蘭媒體《The New Voice of Ukraine》、《The Kyiv Independent》、烏克蘭國防部推特在24日到26日期間，均沒有澤倫斯基穿軍裝親自上戰場的相關訊息。

    至於26日另有傳言稱「澤倫斯基率軍隊投降」，澤倫斯基今（26）日透過個人推特與臉書，發布他站在總統府官邸前的自拍影片，證明自己仍在烏克蘭首都基輔。他說：「有太多的假訊息，說我命令烏克蘭軍隊投降。請聽我說，我在這裡，我們不會放下武器，我們要保護我們的國家。」

    因此，綜合以上可知，傳言是沿用舊照片，並不是烏俄戰爭開火以來（2月24日到26日）的近況。

    經比對，網傳照片是在2021年12月間，烏克蘭總統澤倫斯基前往烏克蘭東部頓內茨克視察軍隊的照片。（圖取自台灣事實查核中心）

    經比對，網傳照片是在2021年12月間，烏克蘭總統澤倫斯基前往烏克蘭東部頓內茨克視察軍隊的照片。（圖取自台灣事實查核中心）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澤倫斯基不撤離喊「要彈藥」 推文：是時候讓烏克蘭加入歐盟！
    2022/02/26 18:54

    澤倫斯基不撤離喊「要彈藥」 推文：是時候讓烏克蘭加入歐盟！
    烏克蘭遭俄猛轟2天 德國援助來了：5000頂頭盔終於「出貨」
    2022/02/26 18:43

    烏克蘭遭俄猛轟2天 德國援助來了：5000頂頭盔終於「出貨」

    台中哪區成自住客新選擇？
    畫面曝光！俄軍逼近烏克蘭國防部 基輔周邊要道爆戰火
    2022/02/26 18:10

    畫面曝光！俄軍逼近烏克蘭國防部 基輔周邊要道爆戰火
    謠言終結站》烏俄開戰LIVE畫面曝光？ 影片為遊戲畫面
    2022/02/25 22:32

    謠言終結站》烏俄開戰LIVE畫面曝光？ 影片為遊戲畫面

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    謠言終結站》俄羅斯傘兵入侵烏克蘭？ 實為俄國軍事演習畫面！
    2022/02/25 21:58

    謠言終結站》俄羅斯傘兵入侵烏克蘭？ 實為俄國軍事演習畫面！
    謠言終結站》烏克蘭國民衛隊司令部被毀？ 經查：戰機排練畫面
    2022/02/25 19:22

    謠言終結站》烏克蘭國民衛隊司令部被毀？ 經查：戰機排練畫面
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播