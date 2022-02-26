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    網傳影片稱「開打1小時烏海空軍全滅」查核中心：錯誤訊息

    一則發布於24日影片在社群媒體流傳，台灣查核事實中心核實該則影片挪用無關事件影像，為錯誤訊息。（翻攝查核中心）

    一則發布於24日影片在社群媒體流傳，台灣查核事實中心核實該則影片挪用無關事件影像，為錯誤訊息。（翻攝查核中心）

    2022/02/26 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，社群媒體湧入大量戰事畫面，其中摻雜假訊息；一則發布於24日影片在社群媒體流傳，稱「俄烏最新消息：司令部被端，海空全軍復沒！難怪㗑噔（拜登）一個兵都不出」、「突發！俄烏最新戰況公佈！烏克蘭亡國！」，聲稱有最前線影片公布，是否為真？台灣查核事實中心對此進行求證，核實該則影片挪用無關事件影像，為錯誤訊息。

    網傳影片與文字稱「俄烏最新消息：司令部被端，海空全軍復沒！難怪㗑噔一個兵都不出！普京這手段太狠了，全世界都想不到！下一步如何應對？且等㗑噔睡覺起來看吧，估計都傻眼了！」、「突發！俄烏最新戰況公佈！烏克蘭亡國！海空全軍覆沒！最前線戰場視頻公佈，六架俄羅斯戰機被擊落。難怪美國一個兵都不敢出！普京這招太狠！中國都沒想到！」，內容稱開戰一小時內，烏克蘭海空軍全軍覆沒，查核中心對此進行查證。

    查核中心檢視網傳影片出處為YouTube頻道「AC世界新聞頻道」，影片及該頻道其他影片並未有記者採訪，也未曾採訪消息人士說法，僅以念讀旁白的方式搭配影像畫面，並非可信消息來源。

    除此之外，影片內影像挪用俄羅斯、美國與烏克蘭軍隊的軍事演習、烏克蘭總統視察軍隊，與2020年俄羅斯戰機排練、2016年俄羅斯傘兵演習等畫面，網傳影片內所稱「最前線戰場視頻」均為舊影片與其它事件影像挪用。

    綜合以上資訊，查核中心核實傳言為錯誤訊息。

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