俄派特務打「間諜戰」 遭烏克蘭國民衛隊揪出

潛入烏克蘭首都基輔的8名俄羅斯特務人員，遭制伏在地上。（圖擷取自@MVS_UA官方推特）

2022/02/26 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷24日拂曉派兵「三面夾擊」後，烏克蘭首都基輔（Kyiv）接連遭到飛彈襲擊，稍早俄國地面部隊也已推進基輔，持續進攻，恐將失守。不過，令人振奮地是，烏國官方捎來捷報，稱他們在基輔市內逮捕一組「俄國特務部隊」。

據《福斯新聞》報導，人在基輔採訪的記者因斯特（Trey Yingst）表示，俄軍已進入基輔市，距離他所在位置車程約10至15分鐘的地方，能聽到小型武器開火聲、爆炸聲，俄軍多方向發動攻擊，並與烏軍爆發「街頭巷戰」。

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而據《烏克蘭內政部》官方推特26日清晨的推文指出，烏克蘭國民衛隊（National Guard of Ukraine）稍早於基輔市內，逮捕了一組至少有8人的「俄國特務部隊」，他們透過製造假的防禦設施，意圖混淆基輔市民的認知，目前已全數遭到制伏。

對此，網友表示：「阿哈，這太棒了」、「俄羅斯人的（舉動），真是垃圾」、「幹得好，繼續加油，希望一切順利」、「烏克蘭的榮耀，我們與你站在同一陣線」、「用這些（趴在地上）的人擦地板」、「應該槍斃俄國間諜」、「雖然很殘忍，但為了讓間諜知道他們將做的事，應該殺了他們」。

Wycierajcie nimi podlogi???????????????????? — Krzysztof J. ze Szczecina （@Ka_Jarzyna） February 25, 2022

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