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    俄揮軍「全面進犯」烏克蘭 美媒一圖秒懂戰情

    《NBC》圖卡顯示，若是地圖上出現「爆炸」圖樣，則代表該區為「確認發生攻擊」的地方；「紅圈」則為「通報有俄軍出沒」的地方；而「淺灰色斜線」則為「親俄叛軍控制區」。（圖擷取自《NBC》官網）

    《NBC》圖卡顯示，若是地圖上出現「爆炸」圖樣，則代表該區為「確認發生攻擊」的地方；「紅圈」則為「通報有俄軍出沒」的地方；而「淺灰色斜線」則為「親俄叛軍控制區」。（圖擷取自《NBC》官網）

    2022/02/25 13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨拂曉派兵「三面夾擊」烏克蘭後，官方已通報137人死亡，316人受傷，首都基輔（Kyiv）城郊的機場也遭拿下，情勢岌岌可危。而美國官媒也特別整理「地圖圖卡」，帶您迅速掌握「烏俄戰情」。

    根據美媒《CBS》報導，美國防部高階官員指出，美方自烏克蘭時間24日清晨04時30分起，觀測到俄軍從海上、陸上對烏國發射總數約100枚的「短中程彈道飛彈」、「巡弋飛彈」及「地對空飛彈」，並派出近75架固定翼轟炸機，襲擊軍用倉庫及防空系統。

    根據美國官媒《NBC》網站上所整理的圖卡，其以「粉紅色深淺」來劃分烏克蘭人口稠密與稀少的地區，若是地圖上出現「爆炸」圖樣，則代表該區為「確認發生攻擊」的地方；「紅圈」則為「通報有俄軍出沒」的地方；而「淺灰色斜線」則為「親俄叛軍控制區」。

    地圖顯示，目前烏克蘭境內包含西部的伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）市、中部的戈斯托梅利市（Hostomel）、首都基輔（Kyiv）、霍德斯克市（Horodyshche）、烏曼市（Uman）波多利斯克市（Podolsk），皆有通報確認發生攻擊。

    其他則包含了蛇島（Zmiinyi Island）蘇梅市（Sumy）、楚胡伊夫市（Chuhuiv）、米洛韋市（Milove）、夏斯季耶市（Shchastia）也都有出現俄軍襲擊。

    目前，傳出有俄軍出沒的地點，包含了中北部的先基夫卡區（Senkivka）、南部的諾瓦卡荷夫卡市（Nova Kakhovka）及鄰近克里米亞半島（Crimea）瓊加爾村（Chonhar）。

    而「親俄叛軍控制區」則為烏克蘭東部包含頓巴斯（Donbas）地區的盧甘斯克（Luhansk）及頓內次克（Donetsk）共和國，與南部的克里米亞半島。

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