俄揮軍烏東「維和」！外媒點出普廷「合理化」軍事行動關鍵

2022/02/24 13:07

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)派遣維和部隊進駐烏東,引發世界各國制裁及撻伐,而目前人在俄國首都莫斯科(Moscow)的TV Rain電視台記者柯蒂凱德茲(Ekaterina Kotrikadze)稍早接受《CNN》視訊專訪,帶來她所了解的第一手觀察。

根據《CNN》報導,針對普廷承認烏東頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)共和國獨立,並派遣維和部隊進駐一事,俄國記者柯蒂凱德茲,接受《CNN》主播霍姆斯(Michael Holmes)專訪時點出,普廷企圖以「保護本國公民」的說辭,來合理化自己的軍事行為。

柯蒂凱德茲指出,俄羅斯聲稱,烏克蘭政府是「懼怕俄國的」(Russophobic),這是俄方最喜歡使用的字眼,更會藉此理由來解釋,為何烏克蘭及他們的總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會在烏東頓巴斯(Donbas)地區(盧甘斯克、頓內茨克兩地)發起戰爭。

她補充,俄國都稱烏克蘭政府對「頓巴斯地區」的民眾,患有「俄羅斯恐懼症」(Russophobia),烏國官方討厭住在那邊的俄國人,而該區內,已有70萬民眾是俄羅斯公民,也在過去一年內拿到俄國護照,因此俄國官方會說,「維和行動」的軍事舉措,實際上是在保護頓巴斯區內的俄國公民。

柯蒂凱德茲指出,俄羅斯政府不斷透過「政治宣傳」機器,聲稱烏克蘭政府打算殺掉「頓巴斯區內」的俄國公民,並利用官方電視台宣傳「烏克蘭政府」正在殺人,還嘗試奪回頓巴斯區。

