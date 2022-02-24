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    俄揮軍烏東「維和」！外媒點出普廷「合理化」軍事行動關鍵

    TV Rain電視台記者柯蒂凱德茲指出，普廷企圖以「保護本國公民」的說辭，來合理化自己的軍事行為。（圖擷取自＠Katerina Kotrikadze臉書）

    TV Rain電視台記者柯蒂凱德茲指出，普廷企圖以「保護本國公民」的說辭，來合理化自己的軍事行為。（圖擷取自＠Katerina Kotrikadze臉書）

    2022/02/24 13:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）派遣維和部隊進駐烏東，引發世界各國制裁及撻伐，而目前人在俄國首都莫斯科（Moscow）的TV Rain電視台記者柯蒂凱德茲（Ekaterina Kotrikadze）稍早接受《CNN》視訊專訪，帶來她所了解的第一手觀察。

    根據《CNN》報導，針對普廷承認烏東頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，並派遣維和部隊進駐一事，俄國記者柯蒂凱德茲，接受《CNN》主播霍姆斯（Michael Holmes）專訪時點出，普廷企圖以「保護本國公民」的說辭，來合理化自己的軍事行為。

    柯蒂凱德茲指出，俄羅斯聲稱，烏克蘭政府是「懼怕俄國的」（Russophobic），這是俄方最喜歡使用的字眼，更會藉此理由來解釋，為何烏克蘭及他們的總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會在烏東頓巴斯（Donbas）地區（盧甘斯克、頓內茨克兩地）發起戰爭。

    她補充，俄國都稱烏克蘭政府對「頓巴斯地區」的民眾，患有「俄羅斯恐懼症」（Russophobia），烏國官方討厭住在那邊的俄國人，而該區內，已有70萬民眾是俄羅斯公民，也在過去一年內拿到俄國護照，因此俄國官方會說，「維和行動」的軍事舉措，實際上是在保護頓巴斯區內的俄國公民。

    柯蒂凱德茲指出，俄羅斯政府不斷透過「政治宣傳」機器，聲稱烏克蘭政府打算殺掉「頓巴斯區內」的俄國公民，並利用官方電視台宣傳「烏克蘭政府」正在殺人，還嘗試奪回頓巴斯區。

    烏克蘭政府駐紮於「頓巴斯地區」的軍人。（歐新社）

    烏克蘭政府駐紮於「頓巴斯地區」的軍人。（歐新社）

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