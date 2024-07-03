疑似「孤雌生殖」魟魚 罹患罕見生殖疾病離世

5月間，魟魚Charlotte「懷孕」事件大逆轉，並不是魟魚「孤雌生殖」。（圖擷取自臉書「Aquarium & Shark Lab by Team ECCO」）

2024/07/03 17:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕還記得那隻轟動網路、疑似「孤雌生殖」的明星魟魚「夏洛特」（Charlotte）嗎？美國北卡羅來納州亨德森維爾市的「水族館與鯊魚實驗室」（Aquarium and Shark Lab）於7月2日深夜宣布夏洛特不幸離世的消息，並感謝粉絲們一直以來的「愛護與支持」。

據科學媒體《IFLScience》2日報導，水族館在臉書（Facebook）上發文表示，「我們很遺憾地宣布，儘管醫療團隊和專家持續治療，但我們的魟魚夏洛特今天還是去世了」。水族館並未明確說明死因，但先前一篇臉書貼文曾提到，夏洛特罹患一種罕見生殖疾病。

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今年2月，當時水族館宣布，儘管夏洛特至少8年沒有與雄性魟魚共處一室，但她卻奇蹟般地懷孕了，並附上超音波掃描照片，引發廣泛討論。當時，水族館負責人布雷默（Brenda Ramer）曾指出，夏洛特所在的魚缸中從未飼養過雄性魟魚，因此懷孕可能性極低。然而，水箱中飼養了兩隻雄性白點竹鯊（white spot bamboo sharks），這讓研究團隊一度推測夏洛特可能被鯊魚授精。

然而，海洋生物學家隨即駁斥了這種說法，強調鯊魚和魟魚的親緣關係其實相當疏遠，且目前並無任何鯊魚與魟魚雜交繁殖的案例。

水族館的專家團隊最終推斷，夏洛特最有可能的情況是發生了「孤雌生殖」（Parthenogenesis），也就是俗稱的「單性生殖」，指卵子無需受精就能發育成胚胎。這種現象雖然罕見，但在某些昆蟲、兩棲動物、鳥類、爬蟲類，以及魚類身上都曾被觀察到。

然而，劇情在5月出現大反轉。水族館表示，夏洛特「罹患了一種罕見的生殖疾病，對她的生殖系統造成了負面影響」，並聲稱夏洛特先前確實懷有身孕，但胚胎因為疾病而停止發育。不過，部分專家對此表示懷疑，質疑夏洛特是否真的曾經懷孕。

部分海洋生物學家批評水族館散播錯誤訊息，甚至可能將夏洛特置於險境，但水族館老闆布雷默在接受當地電視台WLOS採訪時反駁：「我只能告訴你我們確定知道的訊息。我從未說謊。這不是一場騙局。這不是捏造出來的，但人們會那樣想。人們有他們自己的想法。」

儘管疑點重重，但夏洛特最終仍不敵病魔，結束了傳奇的一生。 雖然報導沒有提到夏洛特的確切歲數，但水族館表示她至少8年沒有與雄性魟魚共處一室，這表示她的年齡肯定超過8歲。

水族館公告夏洛特死訊。（取自IG）

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