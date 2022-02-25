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    俄烏開戰後 伊朗總統與普廷通電話

    俄羅斯總統普廷（左）稍早與伊朗總統萊希（右）進行電話交談。（圖擷取自@mfa_russia官方推特）

    俄羅斯總統普廷（左）稍早與伊朗總統萊希（右）進行電話交談。（圖擷取自@mfa_russia官方推特）

    2022/02/25 17:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷昨（24日）簽署命令，要求軍隊在烏東頓巴斯地區展開特別軍事行動，宣稱「保衛」盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）2大共和國人民，此舉引發全球制裁與撻伐，而在伊朗政黨的倡議下，普廷稍早已與伊國總統萊希（Ebrahim Raisi）通上電話。

    根據俄羅斯《克里姆林宮》（Moscow Kremlin）所發布的新聞稿，當地時間2月24日晚間21時，俄國總統府指出，普廷已與伊朗總統萊希進行電話交談。

    新聞稿提到，普廷向萊希解釋，俄羅斯依照國際法及友好互助條約，與盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）共和國簽署協定，並派兵進入頓巴斯（Donbass）地區，執行特別軍事行動保護其國民後，烏克蘭未來情勢將如何演變。

    新聞稿指出，萊希能夠理解，美國及美國及北約（NATO）破壞穩定的行動，導致俄羅斯產生安全疑慮。

    俄、伊兩國總統，同時針對維持並全面實施「伊朗核協議」（JCPOA）所做的外交努力進行詳細審視，若伊朗能在JCPOA上達成最終共識，將有助於區域的穩定及安全。

    新聞稿續指，此次俄、伊兩國元首是繼1月19日於莫斯科（Moscow）舉行高層會晤後，再次透過電話溝通，而雙方也重申，將繼續強化在各領域合作的承諾。

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