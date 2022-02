俄烏開戰後 伊朗總統與普廷通電話

2022/02/25 17:27

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷昨(24日)簽署命令,要求軍隊在烏東頓巴斯地區展開特別軍事行動,宣稱「保衛」盧甘斯克(Luhansk)和頓內茨克(Donetsk)2大共和國人民,此舉引發全球制裁與撻伐,而在伊朗政黨的倡議下,普廷稍早已與伊國總統萊希(Ebrahim Raisi)通上電話。

根據俄羅斯《克里姆林宮》(Moscow Kremlin)所發布的新聞稿,當地時間2月24日晚間21時,俄國總統府指出,普廷已與伊朗總統萊希進行電話交談。

新聞稿提到,普廷向萊希解釋,俄羅斯依照國際法及友好互助條約,與盧甘斯克(Luhansk)和頓內茨克(Donetsk)共和國簽署協定,並派兵進入頓巴斯(Donbass)地區,執行特別軍事行動保護其國民後,烏克蘭未來情勢將如何演變。

新聞稿指出,萊希能夠理解,美國及美國及北約(NATO)破壞穩定的行動,導致俄羅斯產生安全疑慮。

俄、伊兩國總統,同時針對維持並全面實施「伊朗核協議」(JCPOA)所做的外交努力進行詳細審視,若伊朗能在JCPOA上達成最終共識,將有助於區域的穩定及安全。

新聞稿續指,此次俄、伊兩國元首是繼1月19日於莫斯科(Moscow)舉行高層會晤後,再次透過電話溝通,而雙方也重申,將繼續強化在各領域合作的承諾。

???????????????????? President Vladimir Putin had a telephone conversation with Iranian President Ebrahim Raisi.



The President of Iran expressed understanding with respect to Russia’s security concerns caused by the destabilising actions of the US and @NATO.



???? https://t.co/ZWoKYTNvrM pic.twitter.com/rGomvQfObi