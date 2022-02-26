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    無懼斬首！澤倫斯基上街鼓舞民眾 私下卻向歐盟「永別」

    澤倫斯基上街鼓舞民眾士氣。（路透）

    澤倫斯基上街鼓舞民眾士氣。（路透）

    2022/02/26 08:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍持續向烏克蘭首都基輔逼近，美方警告俄國恐以「斬首行動」剷除總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），推翻現行烏國政府。對此，澤倫斯基強調自己會堅守基輔，還跑到大街上拍影片鼓舞國民士氣。不過有外媒指出，澤倫斯基已和歐盟領袖進行視訊通話，稱這可能是他們最後一次看到他活著。

    《AXIOS》報導，在開會討論對俄新一波制裁前，澤倫斯基與歐盟領袖們進行視訊對話，他向大家坦言「可能是最後一次見到我活著」。與會的瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）也向當地媒體提到，當歐盟領袖在和澤倫斯基告別時，心裡大概都清楚可能再也見不到他。

    《金融時報》 週五報導也指出，澤倫斯基向歐盟領袖坦言，不知道自己能否再和他們談話。

    但在對外表現上，澤倫斯基持續向全球喊話施壓俄羅斯，強調不會出逃，「我會留在首都，我的家人也都在國內。」他甚至冒著生命危險跑到街上錄製影片，證明自己仍堅守基輔。

    美軍方評估，俄國的主要目標是要斬首包括澤倫斯基在內的政府高層。俄總統普廷也向烏克蘭軍隊喊話，煽動他們推翻政府，才有利後續談判。

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