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    曾批中不該辦奧運 瑞典冬奧選手贈金牌給桂民海

    瑞典的北京冬奧雙金選手馮德波已將其中一面金牌送給華裔瑞典籍的異議人士桂民海。圖為馮德波12日在北京冬奧男子競速滑冰10000公尺項目中獲頒金牌。（歐新社）

    瑞典的北京冬奧雙金選手馮德波已將其中一面金牌送給華裔瑞典籍的異議人士桂民海。圖為馮德波12日在北京冬奧男子競速滑冰10000公尺項目中獲頒金牌。（歐新社）

    2022/02/25 22:04

    〔編譯張沛元／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）25日表示，瑞典競速滑冰選手馮德波（Nils van der Poel）將他在北京冬奧贏得的2面金牌之一，贈送給華裔瑞典籍的中國異議人士桂民海，以抗議中國侵犯人權。

    根據了解，馮德波在24日將他在男子競速滑冰10000公尺項目中所拿到的金牌，交給目前住在英國的桂民海之女安琪拉（Angela Gui）。

    馮德波說，他無法代表所有冬奧選手，但他與友人畢生致力在運動上追求優異表現，而中國政府卻把他們的夢想當成政權合法化的政治武器；他希望中國人權能夠改善以及桂民海能夠獲釋。

    馮德波在北京冬奧拿下男子5000公尺與10000公尺競速滑冰的雙料金牌，也是這兩項競賽世界紀錄與奧運紀錄保持人，他日前在結束比賽返抵瑞典時表示，讓中國主辦冬奧是一件很糟糕的事...讓像中國這樣嚴重侵犯人權的國家辦奧運，是極度不負責任的行為。

    桂民海是因販售政治禁書而遭北京當局打壓的香港銅鑼灣書店的股東之一，被控非法提供外國情報與遭判刑10年，目前在中國服刑。

    2016年6月18日，銅鑼灣書店店長林榮基在書店前與要求釋放桂民海的紙板合影。（美聯社）

    2016年6月18日，銅鑼灣書店店長林榮基在書店前與要求釋放桂民海的紙板合影。（美聯社）

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