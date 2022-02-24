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    大戰當前先約砲？俄士兵Tinder放滿性感照 狂炸烏克蘭妹子

    有烏克蘭女網友聲稱，烏俄開戰前，在交友軟體上發現非常多俄軍官兵在兩國交界地帶嘗試配對交友。示意圖，圖中人物非新聞當事人。（法新社）

    有烏克蘭女網友聲稱，烏俄開戰前，在交友軟體上發現非常多俄軍官兵在兩國交界地帶嘗試配對交友。示意圖，圖中人物非新聞當事人。（法新社）

    2022/02/24 17:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稍早下令針對烏東頓巴斯區展開軍事行動。而在開戰前，眾多的俄羅斯士兵已先在交友軟體上「放上各種性感照」，以吸引烏克蘭女性的注意。一名烏克蘭女子說，她在交友軟體上滑到非常多的俄軍官兵，讓她驚訝「他們竟然『如此近』」。

    《太陽報》報導，住在烏克蘭首都基輔的33歲達沙（Dasha Synelnikova）說，她聽朋友講，交友軟體Tinder上都是俄羅斯軍人，日前她好奇將Tinder上的個人位置改為烏國東北部鄰近俄國邊境的哈爾科夫（Kharkiv），結果竟然真的有10多名俄國士兵的交友訊息出現。

    達沙說，這些士兵似乎是為了刻意吸引烏克蘭女性，有的放上自己穿著軍服的照片，有的只穿一件緊身條紋背心，還有名肌肉猛男拿著把槍試圖擺出性感的姿勢，「我簡直不敢相信自己的眼睛，他們試圖耍帥並表現出強悍的樣子」。

    據報導，儘管達沙並沒有考慮要和敵人同床共枕，但她也好奇這些俄軍的處境，因此曾與一位31歲的俄軍安德烈（Andrei）配對聊天，對方自稱不在哈爾科夫，但離哈爾科夫只有80公里。安德烈也說，他生於俄羅斯西部別爾哥羅德（Belgorod），曾經是工程師，很喜歡去亞洲旅行，他也想去歐洲，「但獲得簽證很困難，因為現在『大家都不喜歡俄羅斯』」。

    達沙指出，這些俄軍和Tinder上的其他人一樣，都是想要追尋愛情或伴侶，「所以有點難想像他們就要攻打過來」。她說：「這（用Tinder與俄軍聊天）很有趣，但同時也很可怕，他們竟然是如此的近。」

    報導指出，據了解，俄羅斯部隊已下令士兵禁止使用手機。

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