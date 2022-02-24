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    飛彈襲擊機場影片曝光！俄國防部：烏克蘭空軍已失去戰力

    俄羅斯飛彈空襲烏克蘭機場，位於烏克蘭東部頓涅茨克州的馬里烏波爾機場燃起熊熊大火。（路透）

    俄羅斯飛彈空襲烏克蘭機場，位於烏克蘭東部頓涅茨克州的馬里烏波爾機場燃起熊熊大火。（路透）

    2022/02/24 15:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷宣布在烏克蘭展開特別軍事行動，隨即傳出烏國境內多處遭到飛彈空襲，俄羅斯國防部聲稱，在飛彈精準打擊後，烏克蘭空軍已失去戰鬥能力。

    《俄羅斯衛星網報導》，在俄軍展開特別軍事行動後，烏克蘭多地傳出爆發聲響，首都烏克蘭也響起空襲警報，距離第二大城卡爾可夫約28公里的楚胡伊夫（Chuhuiv）機場、頓涅茨克州的馬里烏波爾（Mariupol）機場都冒起陣陣濃煙。

    還有民眾拍下烏克蘭西部的伊萬諾-弗蘭科夫斯克（IVANO-FRANKIVSK）機場遭飛彈襲擊影片，一枚飛彈從空中劃過，命中機場燃起巨大火球，俄羅斯國防部聲稱，高精準度武器致烏克蘭空軍的軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空隊失去戰鬥能力。

    烏克蘭坦承俄羅斯針對烏克蘭多處機場發動飛彈攻擊，烏克蘭國民衛隊司令部被摧毀，不過烏克蘭當局稱已擊落至少5架俄羅斯戰機及直升機，對此，俄方否認。

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