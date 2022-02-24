烏克蘭遭飛彈空襲 中國留學生透露當地情況

中國留學生拍到當地時間24日晚間，基輔被一片火光照亮的情況。（翻攝極目新聞）

2022/02/24 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯正式對烏克蘭開戰，此前有國家尚未撤僑，其中包含中國；有中國留學生在基輔目睹轟炸，透露當地23日深夜就出現囤物搶購潮，24日凌晨5時左右聽到爆炸聲，學校還沒有通知停課，有留學生表示當地加油站大排長龍，烏克蘭第二大城市卡爾可夫有住在當地的中國居民透露斷網。

綜合中媒報導，中國學生李樂濤目前尚在烏克蘭當地，局勢緊張，他夜不能眠，當地時間23日深夜就看到社群媒體上傳出搶購囤物潮消息，不少人都跑去商圈搶購生活物資，他也趕緊去採買；當地時間24日凌晨5時左右，他聽到2聲巨響，第3次巨響震動窗戶，這才確認是爆炸聲，有不少同學也都錄到爆炸聲響和直升機的聲音。

請繼續往下閱讀...

儘管如此，李樂濤透露，他的同學都很鎮定，學校還沒通知停課，囤購物資潮還在持續，而從基輔飛往北京的機票極少，上一次他看到票價已經漲到2萬人民幣（合約新台幣8萬8千元）。

當地航空目前狀況如何？因應俄羅斯攻擊，烏克蘭政府宣布自當地時間24日午夜至上午7時，關閉烏東第聶伯羅（Dnipro）、哈爾科夫（Kharkiv）、中東部城市札波羅結市（Zaporizhzhya）等地機場，並將烏東部分空域列入「危險區域」。

其他仍在基輔的中國留學生透露基輔機場附近情況，表示下午1時許的爆炸就發生在這附近，他和同學在加油站等著加油，想要趕緊回到學校，聽烏克蘭廣播稱基輔防空系統受損，加油站「排了好幾公里的隊」。有居住在基輔機場附近的華人向中媒透露，當地時間24日到處都聽到爆炸聲，他已經躲進地下室避難。

烏克蘭第二大城市卡爾可夫也遭到轟炸，有居住於當地的中國人透露，有連續爆炸聲響，情況有些混亂，居民都在亂跑，當地已經斷網。

有中國留學生拍下基輔機場附近的加油站大排長龍的情況。（翻攝都市快報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法