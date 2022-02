美國示警俄國恐透過假訊息製造開戰藉口。(歐新社)

2022/02/24 11:29

〔即時新聞/綜合報導〕集結在烏克蘭邊境的數十萬俄軍蠢蠢欲動,隨時都有發動入侵的可能,美國也多次警示俄國可能以假訊息或滲透方式製造開戰理由。如今有俄國媒體報導,烏克蘭軍隊向自行宣布獨立的親俄分離地區頓內茨克(Donetsk)開砲。

《CNN》報導,俄國媒體《俄羅斯新聞社》當地時間週四引述頓內茨克駐「聯合停火控制與協調中心」(Joint Center for Control and Coordination of the Ceasefire Regime,JCCC)辦公室報告,指有火砲朝頓內茨克郊區Trudovskaya礦場的一處村落開火,還說這是《明斯克協議》明定禁止的重型武器。

請繼續往下閱讀...

美國近期屢次強調俄國可能透過假訊息或內部滲透等方式製造開戰藉口。國務院發言人普萊斯(Ned Price)在推特上表示,「注意克里姆林宮接下來的假訊息活動,來合理化他們的軍事行動,沒有證據支持任何這些錯誤聲明。」

與此同時,俄總統普廷突發表演說宣布,將在烏東頓巴斯地區展開特別軍事行動,主要為保衛2大共和國人民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法