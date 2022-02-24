憂馬航被擊落悲劇重演 衝突監測組織示警民航勿飛越烏克蘭上空

2014年7月17日，馬來西亞航空MH17班機在烏克蘭上空遭地對空飛彈擊落，造成機上298人全數罹難。（美聯社）

2022/02/24 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄局勢緊張，憂心馬航悲劇重演，部分航空公司主動宣布暫停或調整飛往烏國的定期航班，現有衝突區監測員警告，鑑於目前軍事活動激增，航空公司應停止飛越烏克蘭所有領空。

據《路透》報導，1名衝突區監測員在當地時間24日表示，由於烏俄關係緊張，恐發生意外擊落或針對空中交通管制的網路攻擊，航空公司應停止飛越烏克蘭任何地區；衝突區監測組織「安全空域」（Safe Airspace）已經將烏克蘭領空的風險等級提升到「停飛」，警告不管俄羅斯軍隊入侵烏克蘭實際的行動為何，現在烏克蘭的緊張局勢和不確定性都非常高，這本身就給民航構成重大風險。

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鑒於烏國與俄羅斯的緊張局勢，荷蘭皇家航空（KLM）12日開出第一槍，宣布停止飛往烏克蘭的航班，德國漢莎航空（Lufthansa）隨即跟進，後續約有10家航空公司宣布暫停或調整飛往烏國的定期航班。

2014年7月17日，馬來西亞航空MH17班機從荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞吉隆坡，在靠近俄羅斯邊界的烏克蘭領空遭SA-11「牛虻」 地對空飛彈擊落，機上283名乘客和15名機組成員全數罹難，震驚國際，衝突區監測組織「安全空域」也在此事件後成立。

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