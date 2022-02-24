烏克蘭總統：俄羅斯集結20萬大軍下令入侵 恐爆發歐洲大戰

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）23日進行深夜全國談話表示，俄羅斯軍方已批准入侵烏克蘭，20萬大軍在烏克蘭邊境集結，恐怕引發一場「歐洲大戰」。（法新社資料照）

2022/02/24 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）23日進行深夜全國談話表示，俄羅斯政府領導層已批准入侵烏克蘭，20萬大軍已在烏克蘭邊境集結，恐怕引發一場「歐洲大戰」，強調若烏克蘭受到攻擊將會自我防衛。

綜合媒體報導，澤倫斯基在深夜的全國電視講話中表示，俄羅斯領導層已批准對烏克蘭進行軍事入侵，在烏克蘭邊境集結近20萬軍隊，以及數千輛戰車。

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澤倫斯基用俄語向俄羅斯人民喊話，「我以烏克蘭公民的身份呼籲俄羅斯人，我們之間有超過2000公里的共同邊界，而你們的軍隊現在就在那個邊界上。你們的領導層批准軍隊更進一步，進入另一個國家的領土，這一步可能成為歐洲大戰的開端。」

澤倫斯基警告，如果俄羅斯軍隊發動攻擊，試圖奪走烏克蘭的自由和生命，烏克蘭將會自我防衛。但他稱戰爭是「可怕的不幸」，他將持續與俄羅斯進行外交談判，並認為烏克蘭不會對俄羅斯構成威脅。

他說，「他們（普廷政府）說烏克蘭可能對俄羅斯構成威脅，過去不是這樣，現在也不是，將來也不會。我們的主要目標是維護烏克蘭的和平，並確保烏克蘭公民的安全。」

澤倫斯基說，「俄羅斯想要戰爭嗎？我非常想知道這個問題的答案。但這個答案只取決於你，俄羅斯的人民。」

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