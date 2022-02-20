烏克蘭總統赴德與會誓捍衛家園 賀錦麗嗆俄：別低估西方力量

烏克蘭總統澤倫斯基與美國副總統賀錦麗19日在慕尼黑安全會議上會晤。（法新社）

2022/02/20 00:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯情勢緊張之際，烏克蘭總統澤倫斯基19日參加「慕尼黑安全會議」，爭取西方國家支持，協助烏克蘭免於遭俄國入侵。美國副總統賀錦麗警告俄羅斯，若侵略烏克蘭，將面臨迅速且「空前的」經濟制裁，「不應低估西方力量」。

澤倫斯基19日在慕尼黑安全會議上表示，「無論如何，我們都將捍衛我們美麗的家園，不管有或沒有夥伴的支持」，他說，他希望外交解決這場危機，克里米亞和烏東頓巴斯被佔領區，「只會以和平途徑」歸還烏克蘭，但是他也指出，現在歐洲和世界的安全架構「已受到破壞」，需要一套「較不脆弱的」系統。

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澤倫斯基在慕尼黑分別與美國副總統賀錦麗、英國首相強森短暫會談。他說，烏克蘭尋求的「只有和平」，也表達需要美軍的特定支援。賀錦麗說，美國認真看待烏克蘭主權，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國將施加制裁，讓俄羅斯付出重大經濟代價。強森說，英國「明確支持」烏克蘭主權和領土完整，現在普廷還有時間「選擇和平和外交的道路」。

賀錦麗在19日的這場會議上發表演說，她表示，現在是「決定性的時刻」，歐洲安全的基礎正受到直接威脅，「若俄羅斯進一步侵略烏克蘭，美國將與我國盟邦、夥伴一起，讓俄羅斯付出顯著而且空前的經濟代價」。

賀錦麗也向以歐洲居多數的與會者強調，西方「團結就有力量」，俄國侵略行動只會讓歐洲盟邦與美國關係更緊密，北大西洋公約組織（NATO）在俄國門前的版圖會更大。她說，俄國發動入侵將強化美國在歐洲的勢力存在，「我們將在東翼進一步增援我們的北約盟國」，「你們不應該低估我們的力量」。

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